上市櫃建商一定穩？ 可沒你想的那麼簡單

民眾買房自然想買好房，但房子該如何挑選可謂大哉問，除了基本的價錢、地段之外，不少人也會挑建商買房，並且會有「上市櫃建商」施工品質一定佳、規模大、好議價價格便宜、售後服務一定好等4大迷思，但專家坦言，好的工法與建材同時兼顧才能蓋好房子，民眾要留意合約書上的鋼筋、水泥的尺寸與磅數，若怕買到爛尾樓，平時就要觀察該建設公司的股價是否相對平穩，而無論是上市櫃建商或在地建商，民眾都該做好功課，從建商過去的作品去了解其品質。

迷思一 用料施工品質佳？

挑選好建商方式很多種，但不少民眾會有個迷思，認為上市櫃建商有一定的知名度，用料施工品質一定佳。但創意家行銷專案經理古明峻表示，上市櫃建商需對廣大股東負責，推案講求利潤，大多會以規格化的建材來壓低成本，因此用料也不見得會比在地建商好，而且不少大型建商會在北中南同時推案，工班團隊容易不固定，因此施工品質難掌握，而在地建商對於地方法規更加熟悉，也有長期配合的營造廠，工班團隊固定，因此施工品質也會相對穩定，甚至員工、老闆還有可能就住在自己公司的建案內，除了監工方便之外，建設過程更能順利完成，有問題也不怕找不到人。

不過，天時地利不動產顧問公司總經理以及消基會房屋委員會召集人張欣民認為，好的工法與建材同時兼顧才能蓋好房子，民眾若想要關心自己房子的「營建品質」，最好的方式還是留意合約書上的鋼筋、水泥的尺寸與磅數，因為這部分是營造偷工減料時，最能大幅省下成本的部分，建議還是要尋求較有規模的驗屋公司協助，避免買到爛房子卻渾然不知。

迷思二 價格比較便宜？

上市櫃建商優勢在於資本額雄厚、營業較穩定，且多能取得精華地段的基地或是請到知名設計師為建案加持，主打大量推案，大基地規模造鎮，開案價格似乎也會比較符合市場行情，但古明峻表示，規格化的建材可壓低營造成本，但這可不代表建商會將此反饋在房價上，畢竟像那樣的大建商很多都是買政府標的，高昂的土地成本只會再灌入房價之中，隨著近年來營建人力成本、通貨膨脹等影響，房價也沒有修正的理由，好不好議價也不一定。

民眾若想搶便宜房，建議還是挑選專打首購、首換宅的建案，或是鎖定廣告戶，並在潛銷期、或是建案剛開案時，就早點卡位看房，通常能享有較優惠的價格。

迷思三 不容易出現爛尾樓?

以長遠方向來看，張欣民指出，以比例來說，上市櫃建商的確不容易出現爛尾樓問題，但若要更進一步精準確認的話，還是要長期觀察該建設公司的股價是否相對平穩，股價平穩代表該公司有穩定推案以及經營狀況穩定，像是長虹及華固等知名品牌建商就相對穩定。

另外，有些民眾會迷信得獎紀錄，但施工品質還是要要看營造廠的口碑比較重要，假如是甲級營造廠相對較有品質，若買的是預售案建議可到基地觀察施工現況，工人素質等才比較有保障；另外，得獎紀錄也不是品質保證，頂多可以當成加分項目。

迷思四 售後服務一定好？

房子一住動輒數十年，民眾都會害怕買到有漏水、排水不佳等有瑕疵的房子，因此除了剛買房時，驗屋驗好驗滿之外，房屋售後服務也很重要。不過古明峻指出，上市櫃建商因為推案速度快，規模夠大，因此工班、銷售團隊也很不固定，所以很常案子完銷後，民眾可能發現自己家漏水了，氣得像要跟建商反映時，當初賣房的負責窗口早已失聯不知去向。

而與之相比，有口碑的建商在地基於人情方面，對於售後服務相對更能溝通，較有誠意處理相關問題，甚至有些建商即使房屋5年保固期都過了，針對小問題，還是能提供相關修繕服務，不像其他上市櫃建商窗口比較規格化，提供服務時可能還要多收費，然後需要經過一道又一道向上呈報程序，費時又費事。

因此，張欣民認為，無論是上市櫃建商或在地建商，民眾都該做好功課，從建商過去的作品去了解，若建商具有穩定的推案力、豐富的作品經歷，代表他們在業界有一定的口碑與實力厚度，建議選擇過去至少要有5個以上推案的建商，才算是正常經營，像那種沒有任何口碑、實際建案的公司小建案若僅只有10來戶，缺乏經濟規模，營造廠在人力吃緊的情況，通常就會先放掉，抽掉人力到別的地方去，且成本不斷攀升，若營造要求漲價，小基地的建商通常也比較沒辦法因應；此外，也要小心有些不肖建商因為糾紛太多直接更名再出發，當然在網路上找不到過去糾紛或是以前作品，這時就要更加留心謹慎。

TIPS：

民眾在買房時，除了挑選口碑較好的品牌建商之外，可別忘了營造廠同時也是影響房屋建築品質的關鍵，像是透過經濟部商業司的「商工登記公示資料查詢服務」，了解營造廠的登記現況，包括資本額以及負責人、股東，還能更進一步再查負責人或股東有沒有不良紀錄；也可以去司法院網站使用「裁判書查詢」，輸入營造公司的名稱，就能了解該公司過往是否有不當行為，甚至是違法爭議。