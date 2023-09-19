封廟施工！ 南瑤宮修復主結構 盼2年後重現風華

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香火鼎盛的彰化市南瑤宮是台灣信徒組織最大的媽祖廟，彰化市公所爭取6500餘萬元經費，進行近年來首度大規模主結構修復工程，預定10月1日舉行出火安座大典，將恭迎媽祖及主要配祀神尊移至臨時行宮，隨即封廟施工，預定2年修復完成。

南瑤宮臨時行宮位於廟前廣場，採用鋼架結構，面寬7.4公尺、深11公尺，佔地約24.6坪。在南瑤宮修復工程的施工期間，以臨時行宮接待友宮及提供信眾參香祭拜，開放時間為每日上午6時至下午9時，參拜路線由中山路旁牌樓進入，參拜後由旁側出口或牌樓離開。

南瑤宮管理人彰化市長林世賢表示，10月1日的出火安座科儀將在上午9時舉行出火團拜後，請神、淨廟，10時迎請神尊遶行南瑤路、中山路、四維路、民族路、仁愛路、中山路進入臨時行宮，預定11時15分舉行安座團拜大典。

南瑤宮修復工程分為兩期，第1期工程經費6500餘萬元，由立委黃秀芳協助向中央爭取，預定2年完工。工程項目包括主結構補強與木作、屋面、地坪等修復，目的是為保存南瑤宮的歷史價值和文化特色，提升廟宇安全性和功能性。

文化部審查南瑤宮修復工程計畫時，特別要求將彩繪部分獨立進行，另以更詳盡完整的調查研究基礎進行修復規畫設計，市公所因此將彩繪列為第2期修復工程，已於日前提出調查研究計畫，爭取今年底前獲文化部審核通過。

林世賢指出，依一般文資審查時程及工程招標作業進度估算，彩繪修復從規畫設計到施工完成，須費時3至4年，期待工程順利，南瑤宮整體修復早日完工。