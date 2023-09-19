墓仔埔也種樹！ 雲林全縣目標20萬棵 已有10鄉鎮達標

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雲林縣府以聯合國永續發展目標（SDGs）為施政準則，責成20局處各認養縣內1個鄉鎮種樹，每鄉鎮目標種2萬棵，公園、河岸、墳墓、行道樹皆可，樹種必須多元，迄今已完成10鄉鎮，今天（19日）東勢鄉在在四美生命園區、西螺鎮在公墓復育的大牛埔公園種樹。

今年是雲林的減碳生活年，全縣20鄉鎮市植樹目標至少20萬棵，10月將進行各局處室在鄉鎮市認養的種樹成效考核，至今已有10鄉鎮市種植完畢。

民政處認養西螺鎮植樹活動，地點是安定里的大牛埔公園，該公園的前身是日據時期就存在的傳統墓區，1999年公告禁葬，後來縣府補助西螺鎮公所861萬元辦理遷葬掘整地工程，中央前瞻計畫補助1100多萬元整建為景觀公園，今日種了黃花風鈴木、洋紅風鈴木，種樹行動將持續推廣至26里。

新聞處認養東勢鄉植樹，今日在四美生命紀念園區種34棵茄冬樹。

計畫處日前認養在斗南鎮的植樹工作，於他里霧埤種10多種樹木，處長李明岳表示，為了適地適種，特邀請嘉義大學景觀系教授指導，種植能吸引多樣生物、減碳效益高的各式樹木，而非單一樹種。

李明岳說，多數局處種在公園或河岸，生命園區或公墓也有少數幾個局處認養。

縣長張麗善表示，今年度縣府將與各公所合作將陸續在20鄉鎮市轄內合適區域辦理植樹工作，山區、海區、平原各考量環境需求，種下合適的樹種，讓雲林縣春夏秋冬四季都能展現不同風貌。