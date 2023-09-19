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加速危老都更重建整合 戴雲發Alfa Safe團隊與民眾分享成功模式

  • 工商時報 謝易晏
「建築安全履歷協會」創會理事長暨「中力都市更新股份有限公司」總經理戴雲發，花了十八年的時間改革傳統營建產業，9/17(日)於財訊位於台北花博公園爭艷館主辦「第五屆危老＋都更博覽會」，針對危老都更重建的整合成功模式與居住安全議題與大家進行兩場演講的分享。圖/業者提供
「建築安全履歷協會」創會理事長暨「中力都市更新股份有限公司」總經理戴雲發，花了十八年的時間改革傳統營建產業，9/17(日)於財訊位於台北花博公園爭艷館主辦「第五屆危老＋都更博覽會」，針對危老都更重建的整合成功模式與居住安全議題與大家進行兩場演講的分享。圖/業者提供

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土耳其和敘利亞今年初發生芮氏規模7.8強震，造成嚴重傷亡與損失，土耳其災區倒塌的房子，可以發現幾乎都是與新建築法規上路前蓋的老房子有關，老舊建築不僅耐震程度不合現行規範，其結構韌性不足難以抵抗強烈的地震搖晃，當超出建築物可以忍受範圍時，房子就會倒塌。若相同的地震發生在台灣，不用說震央在台北，只要是在東部，老屋比例高的台北地區同樣岌岌可危，後果不堪設想，這是國安問題，政府及民眾應居安思危。尤其近期大直建案開挖導致鄰房民宅傾斜的重大工安意外，當全台各地建案開挖越來越多，民眾要如何確保自家居住安全議題，受到相當大的關注。

又因原物料飆漲，特別是少子化問題，大多年輕人不願從事「3K（危險、辛苦、骯髒）產業」，使得產業面臨缺工、人才斷層及年齡老化等問題，而引進非專業技術的移工，除了有管理與治安問題，亦無法蓋出安全耐震的建築保障台灣人民的居住安全。面臨地震威脅與缺工問題，及全球所推動的淨零、永續政策，營建產業該如何應對？

獲「國家發明創作獎發明獎金牌」的Alfa Safe團隊，以建築安全讓地主信任，順利解決重建過程難以整合的困境，在不花費太高成本之下創造原建築的最高價值，走出地主、整合單位、建築業者間多贏的成功模式，促進整體生活品質提升。圖/業者提供
獲「國家發明創作獎發明獎金牌」的Alfa Safe團隊，以建築安全讓地主信任，順利解決重建過程難以整合的困境，在不花費太高成本之下創造原建築的最高價值，走出地主、整合單位、建築業者間多贏的成功模式，促進整體生活品質提升。圖/業者提供

「建築安全履歷協會」創會理事長暨「中力都市更新股份有限公司」總經理戴雲發，花了十八年的時間改革傳統營建產業，9/17(日)於財訊位於台北花博公園爭艷館主辦「第五屆危老＋都更博覽會」，與大家進行兩場主題演講的分享。戴雲發創會理事長現場分享表示，在都更危老重建過程中最不容易的就是開發整合，如何取得地主信任是最重要的，過去建商用傳統RC、傳統SRC的方式談合建時，地主因擔心建築蓋的施工品質不佳，時常要求建商要用SRC或是請一線營造廠來施作，但同時又希望能夠分回比例越高越好，導致建商與地主間常常難以達成共識。針對營建產業現況問題導入創新工業化、系統化「Alfa Safe耐震系統工法」施工，近期更應用在危老都更重建之中，在開發整合階段以「Alfa Safe建築安全履歷」的安全品質為基礎，讓地主對未來建築的施工品質有信心，取得地主信任加速都更危老整合成功。

國內創新技術跳脫傳統建築思維的建造方式，採用工業化、系統化的「Alfa Safe鋼筋系統化工法」讓建築技術更上一層樓，整體營建成本增加不多、相對比SRC構造CP值更高、品質安全性更確保的競爭優勢，且施工品質更佳結構安全品質可以透明化公開揭露，「Alfa Safe鋼筋系統化工法」同時獲得LCBA低碳建築聯盟之「低碳工法認證」，全棟採用此工法可減少50%碳排放量，對於全世界目前所重視的ESG綠色永續、SDGs淨零碳排政策亦有正向幫助。除此之外，連結「建築安全履歷協會」施工品質透明化的精神與品管流程，將安全品質做到完美極致呈現，且能創造建築物的最高價值，對購屋者與地主而言，可以居住到最安全、品質更好的房子；對建築業者而言，不需花費太高成本，品質與品牌又可同時兼顧，走出地主、整合單位、建築業者間多贏的成功模式。

戴雲發創會理事長指出，近幾年因營造成本上漲，越來越多地主選擇以全案管理的模式進行重建，但全案管理不是找齊各個廠商蓋房子就好，有許多細節必須要做到，我們Alfa Safe團隊將危老都更視為時代的任務，從建築安全履歷的透明化執行精神，建構危老都更全案管理的執行模式，從「建築安全」的專業及對社會貢獻的角度出發，用安全品質、專業透明化全案管理服務創造地主最大價值，期許下次大地震來襲前，更多人能擁有「安全好宅」，並且真正的把安全好品質房子做一個世代延續，這也是我們Alfa Safe團隊蓋百年建築的一個傳承精神。

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