加速危老都更重建整合 戴雲發Alfa Safe團隊與民眾分享成功模式

土耳其和敘利亞今年初發生芮氏規模7.8強震，造成嚴重傷亡與損失，土耳其災區倒塌的房子，可以發現幾乎都是與新建築法規上路前蓋的老房子有關，老舊建築不僅耐震程度不合現行規範，其結構韌性不足難以抵抗強烈的地震搖晃，當超出建築物可以忍受範圍時，房子就會倒塌。若相同的地震發生在台灣，不用說震央在台北，只要是在東部，老屋比例高的台北地區同樣岌岌可危，後果不堪設想，這是國安問題，政府及民眾應居安思危。尤其近期大直建案開挖導致鄰房民宅傾斜的重大工安意外，當全台各地建案開挖越來越多，民眾要如何確保自家居住安全議題，受到相當大的關注。

又因原物料飆漲，特別是少子化問題，大多年輕人不願從事「3K（危險、辛苦、骯髒）產業」，使得產業面臨缺工、人才斷層及年齡老化等問題，而引進非專業技術的移工，除了有管理與治安問題，亦無法蓋出安全耐震的建築保障台灣人民的居住安全。面臨地震威脅與缺工問題，及全球所推動的淨零、永續政策，營建產業該如何應對？

「建築安全履歷協會」創會理事長暨「中力都市更新股份有限公司」總經理戴雲發，花了十八年的時間改革傳統營建產業，9/17(日)於財訊位於台北花博公園爭艷館主辦「第五屆危老＋都更博覽會」，與大家進行兩場主題演講的分享。戴雲發創會理事長現場分享表示，在都更危老重建過程中最不容易的就是開發整合，如何取得地主信任是最重要的，過去建商用傳統RC、傳統SRC的方式談合建時，地主因擔心建築蓋的施工品質不佳，時常要求建商要用SRC或是請一線營造廠來施作，但同時又希望能夠分回比例越高越好，導致建商與地主間常常難以達成共識。針對營建產業現況問題導入創新工業化、系統化「Alfa Safe耐震系統工法」施工，近期更應用在危老都更重建之中，在開發整合階段以「Alfa Safe建築安全履歷」的安全品質為基礎，讓地主對未來建築的施工品質有信心，取得地主信任加速都更危老整合成功。

國內創新技術跳脫傳統建築思維的建造方式，採用工業化、系統化的「Alfa Safe鋼筋系統化工法」讓建築技術更上一層樓，整體營建成本增加不多、相對比SRC構造CP值更高、品質安全性更確保的競爭優勢，且施工品質更佳結構安全品質可以透明化公開揭露，「Alfa Safe鋼筋系統化工法」同時獲得LCBA低碳建築聯盟之「低碳工法認證」，全棟採用此工法可減少50%碳排放量，對於全世界目前所重視的ESG綠色永續、SDGs淨零碳排政策亦有正向幫助。除此之外，連結「建築安全履歷協會」施工品質透明化的精神與品管流程，將安全品質做到完美極致呈現，且能創造建築物的最高價值，對購屋者與地主而言，可以居住到最安全、品質更好的房子；對建築業者而言，不需花費太高成本，品質與品牌又可同時兼顧，走出地主、整合單位、建築業者間多贏的成功模式。

戴雲發創會理事長指出，近幾年因營造成本上漲，越來越多地主選擇以全案管理的模式進行重建，但全案管理不是找齊各個廠商蓋房子就好，有許多細節必須要做到，我們Alfa Safe團隊將危老都更視為時代的任務，從建築安全履歷的透明化執行精神，建構危老都更全案管理的執行模式，從「建築安全」的專業及對社會貢獻的角度出發，用安全品質、專業透明化全案管理服務創造地主最大價值，期許下次大地震來襲前，更多人能擁有「安全好宅」，並且真正的把安全好品質房子做一個世代延續，這也是我們Alfa Safe團隊蓋百年建築的一個傳承精神。