永龍建設持續贊助東橋里聯歡烤肉趴

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

想到中秋節，會想到什麼?當然是烤肉啦，畢竟中秋歡聚烤肉這個活動已經行之有年。近年來更有中秋節即是「烤肉節」的戲稱。欣逢農曆秋節將屆，永龍V&A-1、V&A-2、三發匯世界、良勳夢公園、仁發大都匯、明水森林、潤隆真愛等社區，在日前甫行成立的東橋社區管委會聯合籌備會縝密規劃下，及永龍建設依舊贊助活動經費供社區購買食材，讓東橋里聯歡烤肉趴活動熱鬧登場。

本次東橋里聯合烤肉活動幕後的重要推手之一，正是具有東橋吉祥物之稱(黑熊)的V&A-1社區委員會邱鵬勳委員，擔綱本次東橋社區聯合烤肉活動幕後策劃，邱鵬勳表示就是希望從自我社區的歡樂氛圍出發，進而串連起東橋里每個社區，希望每個社區都能藉由互助和諧，來營造並提升東橋地區整體生活素質，成為台南首屈的超高級住宅區。同時更感謝素有東橋帥氣歐巴王怡舜里長的活動團隊協助整合活動所需各項資源。

此外，提供錄音室歌唱教學及音樂製作相關課程，一直是鑠行音樂工作室成立的宗旨。此次活動當中，它也藉由活動的辦理，帶領大家一同瞭解製作音樂的正確知識，用創作打造無限宇宙;本次東橋烤肉趴活動就是由該工作室旗下歌手們，展現個人音樂長才，帶動現場熱絡氣氛。

另外，永龍V&A-1社區長年好友兼家人的永龍建設，在大家長吳福明董事長秉持「一次購屋，終身尊榮服務」的理念下，依舊贊助活動經費供社區購買食材，活動當日永龍建設各級主管更是拋開自身重要工作，抽空與社區住戶聯歡;另外本次協辦的齊家物業從食材細密的訪商評估，到活動場地的規劃協商，更是烤肉趴成功的關鍵因素，從參與住戶愉悅的表情，互道秋節愉快的同時，也許下承諾，大家明年中秋再見啦~。