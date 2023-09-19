日媒：越南工廠低迷 凸顯從中國遷出的局限性

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

據觀察者網引述日媒《日經亞洲評論》9月15日以「越南工廠的低迷表現凸顯從中國遷出的局限性」為題刊文，指出全球需求疲軟正使越南面臨十年來最嚴重的工廠低迷現象，這一跡象表明，從中國轉移而來的供應鏈給這個東南亞國家的帶來的好處要低於預期。

報導稱，越南作為全球最大的電子產品和紡織品生產國之一，三星手機和阿迪達斯鞋在該國的出貨量均已放緩。最新數據顯示，越南1月至8月的出口總額同比下降10％，這與去年同期17％的增幅形成鮮明對比。這一變化導致的結果是，製造商本該在這個時候為聖誕節訂單做準備，但如今卻在裁員。越南統計總局數據顯示，今年第二季工業崗位的流失把30萬越南人推向「灰色經濟」，即從事捕魚、農業或家政等工作。

由於擔心中國出現「地緣政治風險」，服裝零售巨頭優衣庫和晶片軟件製造商新思科技等公司一直在越南擴大業務。然而，對越南來說，除了全球經濟疲軟所帶來的影響，這個東南亞國家還被官僚主義和停電等諸多問題困擾，這擾亂了各行各業的運作。

「越南的情況可能凸顯出一個根深蒂固的問題，後勤方面的持續障礙和支配一切的官僚體系加劇了問題。」香港城市大學研究國際經濟法的教授夏竹立（Julien Chaisse）對《日經亞洲評論》表示：「『中國＋1』戰略理論上被視為經濟多元化的管道，但尚未完全像承諾的那樣付諸實踐。」

報導稱，越南統計總局數據還顯示，今年前六個月越南公共投資完成全年目標的33％。此外，越南出口額連續6個月下降，是十多年來最長的連跌勢頭。招聘網站Vietnam Works告訴《日經亞洲評論》，以往每年這個時候公司都需要增加人力為聖誕節和年終旺季生產商品，但目前「商家仍在觀察並等待市場的積極信號」。

在牛津經濟研究院助理經濟學家Theng Theng Tan看來，越南工廠的低迷情況仍「看不到盡頭」。Tan在研究報告中寫道，「鑒於嚴峻的外部前景，越南下半年國內生產總值增速將讓總理9％的宏偉目標落空。」

夏竹立認為，美國總統拜登最近訪問越南，承諾在半導體、稀土等領域提供支持，「這種夥伴關係可能會為越南企業帶來新的機遇，從而促進經濟反彈」。

為在「可信任的友好國家」建立供應鏈，美國政府正大力推動「友岸外包」策略，也積極與越南加強供應鏈合作。不過，路透9月2日援引多名產業官員、分析師和投資者的話說，越南嚴重缺乏訓練有素的專家，將成為該國晶片行業快速發展的一個關鍵障礙。

另一方面，香港《南華早報》9月13日也援引華盛頓國家戰爭學院教授阿布扎（Zachary Abuza）的分析指出，儘管美國政府推動與越南在科技層面的合作是一個「積極進展」，但前者忽視了越南在經濟上對中國的高度依賴。

阿布扎表示，越南不是主要商品製造國，無法和中國脫鉤，其「各行業的大多數零配件都是進口的，主要來自中國……這就是為什麼越南對中國有如此巨大的貿易逆差。」

眼下，中國經濟正不斷釋放回暖信號。9月19日，第23屆中國國際工業博覽會時隔三年再度回歸線下展會。本屆工博會主題是「碳循新工業 數聚新經濟」，規模之大、能級之高、新展品之多都創歷史之最，來自全球30個國家和地區的2800餘家製造業企業將在國家會展中心（上海）30萬平方米的展覽空間內同台競技。而參展的中國企業及其技術成果，也充分展現了中國工業的深度與廣度，以及在各種供應鏈中的核心地位。

上海市經濟信息化委主任吳金城此前介紹，本屆工博會聚焦工業母機、機器人等重點行業精準推動補鏈強鏈，產業鏈供應鏈韌性持續提升，展現重點領域攻關突破成果，及部分重大技術裝備、核心部件、基礎工藝等國產化進展。

據《文匯報》報導，國家工信部裝備工業一司副司長汪宏在評價本屆工博會意義時表示，這將是一屆助力構建新發展格局、推動工業經濟穩增長、維護國際產業鏈供應鏈安全穩定的展會，對於提振全球工業經濟信心有十分重要的意義。