外資賣超127億 AI跌不休關鍵曝 台股整理拉長

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外資賣超127億 三大法人9/19賣超台股155億元

外資等三大法人周二（9/19）合計賣超台股155.2億元。包括外資與陸資賣超127.18億元；投信法人續挺短多，逢低加碼，買超37.41億元；自營商壓低調節仍未手軟，自行買賣部分係賣超18.21億元，避險部分係賣超47.21億元，合計單日賣超65.42億元。

業內人士指出，AI族群短多反彈乏力，在探底格局中的底部區未浮上檯面之前，或仍暫勿預設立場，以免落入極短線連環套的惡性循環。不過，公營法人、投信等逢低撿便宜心態仍濃厚，在AI終端應用持續擴大，2024中多架構仍可期下，大波段的後市不必過分悲觀。

另外，部分AI主流股，近期頗有內、外資對作狀況，且部分股票在下修格局中的融資餘額還大幅增加，顯示AI股短線空頭不止的主因，仍係源自多頭不死的窘境，與前波空頭不死，多頭不止恰形成明顯對比。

業內人士表示，目前台積電為主的半導體族群，與AI概念股都陷入中期整理時間拉長格局，係盤勢暫無法突破上檔萬七大關遠因。

所幸短期仍有金融與績優傳產龍頭等權重股力挺多方，加上政策面做多的軍工航太、生技及儲能等族群也偶有佳作，使台股短期在以盤代跌架構中，仍有個股依題材向上尋求突破，顯示Q4波段的基本面轉機契機，值得持續關注。

（工商時報 數位編輯）

盤後》AI晶片缺貨蓋過蘋果香 台股10日線得而復失

AI概念股今天由紅翻黑偏弱整理，而多檔高息ETF除息秀，也由早盤的填息轉為貼息；台股加權指數今以16636.32點收盤，下跌61.92點，10日線得而復失。台積電(2330)延後先進製程設備交貨，以及廣達(2382)董座林百里的「缺米說」(指NVIDIA的AI晶片缺貨)，都打擊台股多頭信心。

AI概念股中，緯創(3231)收盤失守百元價、廣達季線不保、英業達(2356)失守50元後，下探半年線支撐。而蘋概股今天表現雖然相對有撐，但大立光(3008)收盤漲幅收歛，也壓低加權指數。

大華優利高填息30經理人徐慧芸表示，美國聯準會今召開利率會議，市場相對呈觀望態勢，周一美股4大指數已先行全面收紅，但追價意願不高。台股早盤由AI股、蘋概股領軍下緩步向上；然受到龍頭股近期傳出延後先進製程設備交貨消息影響，AI指標股由紅翻黑。

據了解，台積電通知艾司摩爾等供應商，延後先進製程設備交貨。台積電則表示不評論市場傳聞。台積電美國廠建廠進度延後1年早在上季法說已揭露，因此推遲設備訂單並不意外。只是，台積電近期承壓除了美國廠延後之外，台灣建廠也略受影響，還有就是英特爾宣稱2024年就要量產2奈米，比台積電預定的時程快了1年。

此外，近期因輝達(NVIDIA)AI晶片供不應求，供應鏈飽受缺料之苦。廣達董事長林百里近日就點出，「訂單我是不愁」，要看供應鏈，「我們是煮飯的，沒有米不行」。

徐慧芸表示，現階段將進入投信季底作帳行情，加上中秋連假效應，個股短線波動恐震盪加劇。不過觀察蘋果iPhone 15新機預購狀況相當熱絡，部份熱門機型的出貨時間已經延到10月，半導體及相關供應鏈如充電設備、顯示器等廠商接單量有望進一步提升，近期營收成長動能強勁，可觀察長線布局良機。

（時報資訊 任珮云）

AI類股反彈後繼無力 台股終場下跌61點

投資人持續觀望，台股今天小開高後震盪翻黑，AI類股反彈後繼無力，台積電收黑，加權指數終場下跌61.92點，收在今天最低點16636.32點。

加權股價指數終場下跌61.92點、跌幅0.37%、收在16636.32點、成交值新台幣2783.91億元。台積電下跌2元，收在538元。緯創跌破百元關卡，以98.4元作收，拖累AI類股紅翻黑。

類股表現以玻璃、橡膠表現最佳，漲幅分別為1.97%、1.24%，網通族群漲幅也有0.45%。數位、化學、造紙、電腦族群較弱，跌幅都超過1%。

(中央社)