台南城西垃圾焚化廠BOT案開工動土 欣達環工：開啟再生能源新篇章

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欣陸投控（3703）旗下欣達環工19日舉行「台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案」開工動土典禮。欣陸投控指出，此案正式營運後，除每年垃圾處理量可達29萬噸外，更將成為一座發電效率25％以上的再生能源發電廠，有效紓緩臺南垃圾處理壓力，並可增加供給民生用電。

「台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案」為焚化爐BOT促參案，投資金額共72.15億元，特許期25年，包括興建期3年及營運期22年，預定2026年即可投入營運。

欣達環工執行長周黎明表示，隨著社會大眾環保意識加強，如何將廢棄物資源化成為一個重要的課題。此案為欣達環工從水務專業首度跨足再生能源領域的指標性專案，新建的更新爐將引進最新的日本焚化爐技術，大幅提升轉化效能，同時訂定最嚴格的排放標準，降低污染排放，兼顧環境永續及節能減碳，實現「轉廢為能」的永續循環目標。

欣達環工為欣陸投控旗下三大事業體之一，目前手中的專案，包括淡水污水廠及污水下水道系統、 銅鑼科學園區污水廠第二期工程等水務類。以及屬於廢棄物處理業務的「台南市城西焚化廠更新爐新建移轉營運促參案」。

據了解，欣達環工的業務 存量超過7百億元，為去年營收的15倍多，創歷史新高。預期可為欣陸投控未來的營收獲利奠定穩健基礎。