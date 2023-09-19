孝親獎》佛系媽教出蕭薔高EQ 看女兒假緋聞 誇照片真漂亮

【中國時報 林淑娟】「台灣第一美女」蕭薔10年前為了媽媽的身體健康，開始抄寫《心經》迴向給媽媽，至今連續10年沒中斷，「當時想著不知道還能幫母親做什麼，就是想抄經祝福她，雖然媽媽8年前走了，現在我每天還是持續抄寫，在研磨、拿起毛筆時，說聲媽媽早，並請菩薩照顧媽媽。」

蕭薔表示，抄經的前4、5年，她還不知道經文意思，前幾年有天突然發現，原來《心經》表達的意思，讓她有醍醐灌頂、幡然醒悟之感，覺得平和又穩定，也發現自己的正能量來自於此，看待事情不會二分法。

她說，以前若事情發展沒有預期效果，她會有點沮喪、沒安全感，現在反而會解讀成不管這樣、那樣都很好，不是A、B也很好，很多事是福禍相依。後來她甚至正式跟書法家官大欽上課，慢慢發現中國文字的美妙，「不能說自己寫得多好，但很享受這種學習過程。」

演藝圈五光十色，對21歲就進演藝圈的蕭薔來說，媽媽一直是警醒她的存在，當年面對網友言語霸凌，媽媽一句話「別人潑妳糞，髒的是糞，不是妳」，讓她意識到「只有蒼蠅才會玩大便」，從此坦然面對。

蕭薔回憶，某年的元月8日星期日，某家媒體登了她一篇半版的報導，內容說她是某個導演的緋聞對象，「其實放在現在根本不痛不癢，但當時會覺得沒有的事為什麼要這樣寫？當天下著小雨，我去把附近所有報紙都買下來，共30幾份全丟到垃圾桶。媽媽看我氣噗噗，拿起來翻一翻說『妹妹，妳看這張照片，好漂亮喔，報紙廣告登這麼大要不少錢喔』，我想想也覺得沒好氣，起碼照片是美的。」

後來網路發達後，她有次跟媽媽一起坐在客廳看電視，剛好播出「網友質疑蕭薔鼻子、胸部整形」新聞，「媽媽看了半晌，轉過來看我，然後說『妳這鼻子真的很高耶』，我回她『對啦，妳生的啦』。」

蕭薔表示，媽媽本來就是很佛系的人，連安慰她也總是做得很自然不刻意，後來大家都說她EQ好，但其實都是有過程的，「媽媽對我的影響很大，她很溫柔、很細緻，凡事總是先計劃安排好，跟我完全不一樣，雖然我進演藝圈後，媽媽沒有參與我的工作，但在她的妥善照顧下，我也有很多的學習成長，慢慢了解『有光的地方自然就有陰暗面』。」

媽媽對她影響最深的是，1999年發生921大地震時對她說「取之於社會、用之於社會，知福惜福再造福」，「她覺得大家給我很多機會，應該回饋， 我立刻對災區捐款（100萬），從那年開始，我每年都會捐這個數字、甚至更多，一直延續至今。」

她也在媽媽離世前1年成立珍世美學慈善基金會，因為媽媽希望她特別著重幫助小朋友教育、婦女就業，當時基金會收到的第一筆款項，就是來自媽媽的20萬，「成立基金會她很放心，就算我以後不表演，也可以有很好、很正向的去處。」

蕭薔回憶，第一次意識到媽媽老了、她應該及時行孝，是有一年她從大陸工作回來，跟媽媽一起去公園散步，「媽媽本來是腳程很快的人，那次她走在我後面，說『妹妹，我膝蓋有點不舒服』，我才知道爸媽不是那麼永遠堅強健康。」她常因工作在外，但已意識到父母也需要被照顧，「後來我有時間就打電話，問候寒暄他們，就算再怎麼忙，1分鐘就夠了。」