流感疫情飆！全台上周逾10萬人次就醫 7死35重症

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流感疫情呈現上升趨勢，新增35例重症、7例死亡個案。疾管署表示，國內上周類流感就診達10萬2087人次，整體較前周上升14％，目前已經是流感流行期，就診人次與通報件數雙雙上升，且高達8成以上都是校園群聚為主，提醒民眾如有呼吸困難、發紺（缺氧）等流感危險徵兆，應儘速就醫。

疾病管制署表示，上周門急診類流感就診人次達10萬2087人次，呈上升趨勢，上呼吸道感染群聚通報件數也上升，上周通報65起，其中54起，高達83%為校園群聚通報，檢出以流感病毒為主；近四周合約實驗室分離情形以流感病毒為多，社區為A型H1N1及H3N2共同流行。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，目前社區處流感流行期，就診陽性率高達27.6％，仍是超過流行閾值，因為開學的關係，疫情仍舊處於上升趨勢。

疾管署統計，上周新增35例流感併發重症，年齡介於未滿10歲至80多歲，其中27例具慢性病史，31例未接種本季流感疫苗。重症個案中，其中有3例為10歲以下兒童。

另新增7例死亡，年齡介於50多歲至80多歲，均具慢性病史，其中4例未接種本季流感疫苗。

疾管署統計，本流感季重症病例累計699例，年齡層以65歲以上長者為多(占53%)，83%未接種本季流感疫苗，81%具慢性病史。

另外，死亡累計156例，73%未接種本季流感疫苗，94%具慢性病史。

疾管署呼籲，目前流感疫情呈現上升趨勢，群聚通報以校園為多，請學校／幼兒園／補習班／兒童課後照顧服務班與中心特別注意防範，落實生病不上班、不上課及各項感染管制措施，如出現呼吸困難、急促、發紺等危險徵兆，請儘速就醫。

另外，郭宏偉表示，腸病毒門急診就診人次，較前一周也有上升情形，也與校園開學學童接觸頻繁有關。