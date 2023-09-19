嘉縣寺廟友善維護示範區再添生力軍 溪北六興宮也加入

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為提升寺廟附近環境品質，嘉義縣環保局與寺廟合作，在廟埕前畫設「寺廟環境友善維護示範區」，除已加入的新港奉天宮、朴子配天宮外，又新增畫設新港鄉溪北六興宮廟前至六興橋範圍，六興宮主委江筱芃表示，六興宮近年推動許多環保措施，早就從自己做起，相信要推動放鞭炮減量不會太難，只要好好說明、溝通，相信友宮、信眾都能接受、配合。

環保局訂定「寺廟環境友善維護示範區管理措施」，目前已有新港奉天宮、朴子配天宮及溪北六興宮3處寺廟環境示範區，今年8月28日起個人或團體每日燃放鞭炮量從40箱降至10箱，施放後須立即清除炮屑，違者可依法罰鍰1200元至6000元，環保局呼籲大家共同維護廟宇周遭的環境。

環保局長張輝川說，六興宮近年推行廟宇環保新觀點，推動「以糧代金」、「一爐一香」、「環保禮炮車」和「增設PM2.5偵測儀」等減量作為，改善周邊環境，其中「以糧代金」不但採用在地農會產品，信眾捐贈的緣金也用於回饋地區國小兩間學校學童營養午餐費，更落實鞭炮減量，採2台環保禮炮車迎接參香友宮，降低燃放產生的空氣汙染物，維護整潔。

近日行政院政務顧問陳冠廷、新港鄉長葉孟龍、縣議員黃啟豪、陳文忠、林岱杰、張輝川與江筱芃共同為示範區揭牌，江筱芃期待，在相關法規的約束下，期待能起帶頭作用。

環保局呼籲，燃放鞭炮易產生PM10、PM2.5、硫氧化物等空氣汙染物，大量使用不僅危害健康更衍生噪音、環境污染，請各宗教團體避免過量燃放，多使用替代措施，維護空品同時兼顧信仰。