孝親獎》奎丁領悟亡父用心良苦 放下怨懟 陪他走完人生路

【中國時報 翁紫曦】網紅奎丁在社群媒體坐擁73萬粉絲，她平時以爽朗、幽默又火辣的身材被粉絲稱為「雅典娜女帝」，平時帶給大家正能量及熱情的外表下，她對家人也孝順體貼，談到幾年前去世的亡父，她更加體會愛要及時，很多話要把握機會說出口。

提到對家人的愛，她笑說：「看到大家都買房給家人，我覺得好厲害。」坦言現在買房對她來說是個壓力，也想過媽媽年紀大了，出遊可能對媽媽較吃力，她淘氣直言：「說來說去呢，還是給錢最實在。」對於孝順的定義，她認為：「不是給家人自己喜歡的東西，而是要給對方真正需要的東西。」

她回想未出名前，一肩扛起家裡重擔，付房租、照顧母親、生活開銷扣掉後，每個月所剩無幾，現在的她很懂得知足、感恩。她平時和媽媽像好姊妹、朋友，遇到任何事，她都會跟媽媽說，會帶男友回家給媽媽看？奎丁笑回：「她很開明，她說真的有要結婚的再帶回家，不然看都看不完。」

5年前，奎丁送走重病的亡父，談到這段過往，她承認小時對爸爸有怨懟，對於他離開媽媽與他人另組家庭，無法忘懷，直到他重病回台，2人開始有更多空間、時間相處，才真正開始與爸爸交心，也明白他一直以來的用心良苦。

她說，「爸爸之前都強迫我暑假去大陸找他，並跟弟弟培養感情，希望以後我可以照顧同父異母的弟弟。但對當時的我來說，我不能接受這件事。」後來她才明白，因為爸爸對她很信任，知道把弟弟託付給她絕對不會讓人失望，「爸爸在走之前跟我說，他誰都不相信，只相信我一個人。」

奎丁在YouTube影片中曾坦言有身心方面的困擾，爸爸某天把她叫到床頭，告訴她：「活著就是要開開心心的，其它都不重要。」她才開始感受到他沒說出口的關心。爸爸走了之後，奎丁透過他的手機聯絡親朋好友，才發現他一直以來都關注著她的動向，會把她的照片、影片連結傳給親朋好友，她慶幸在爸爸臨走前，父女有過這段相處時間。