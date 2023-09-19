《國際產業》前年陸少80萬對新人 考驗半兆美元婚紗業

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】中國大陸願意攜手共結連理的民眾愈來愈少，也衝擊到當地近5000億美元的婚紗行業。不過，樂觀派認為，這是因為新冠疫情導致婚禮延後舉辦所致。

大陸目前經濟成長疲弱，以及消費者信心下滑，讓大陸人結婚意願興致缺缺，導致去年結婚率與出生率雙雙創歷史新低，中國大陸總人口數也是過去60年以來首次減少。

大陸相關業者不諱言，婚紗產業的未來不是很樂觀，除了結婚人數在走下坡以外，結婚典禮所要花的費用，現在也都變得很斤斤計較。2022年，中國大陸共有680萬對新人結婚，年減80萬對，是自1986年開始統計該數據之後，最少的一年。

在連鎖效應下，不結婚會讓合法新生兒出生率降低，中國大陸也快被計入全球老化速度最快的名單之一。許多地方政府不願為未婚媽媽提供協助或補助。同時，民風純樸下，未婚生子還會被視為不榮譽的事。

調研單位Daxue Consulting統計，新冠疫情爆發前，婚禮在中國大陸是一個欣欣向榮的產業，故2020年整個市場規模一度上看3.6兆人民幣，約4,870億美元。

一般來說，按照中國人的習慣，要步入禮堂的新人，在首飾、嫁妝以及聘金等，只要跟婚禮畫上等號的花費上，通常都會比較大方。但有上海婚紗業者指出，今年鮮少有人願意花超過10萬人民幣，約13,736美元，在自己的結婚典禮上。

10年前，大陸夫婦結一場婚，花個數百萬元很司空見慣，現在的觀念整個都變了，大家變得較不鋪張，只要簡簡單單，還有觀禮人數也沒有那麼多。不過，不少2022年就要舉辦的婚禮，因抗疫限制而延期，故很多都改成2023年再結。

大陸知名珠寶業者像是周大福（Chow Tai Fook）以及謝瑞麟（TSL）都預估，今年婚禮上要使用的珠寶需求，有望恢復至疫前水準。不過，謝瑞麟表示，婚紗業的長期是否還有榮景，得要看經濟成長。

部分較悲觀的業者說，目前看似很多大陸民眾都在辦婚禮，但這只是新冠疫情所造成的遞延效果。事實上，之前曾改期要延到之後再結婚的男女朋友，兩人早就已經分手。

婚姻專家指出，經濟成長不好，對大陸中產階級以及年輕人的打擊最為嚴重，因為造成失業率大增以及家庭支出大幅縮手。不過，對專辦高檔婚禮的業者來說，有錢人相對地被影響有限。

這些婚宴上上下下都使用高檔貨的婚禮籌備公司表示，今年6月是過去10年以來最好的一個月，因為有俗稱6月新娘，以及無法在疫情時如願結婚的新人。

專為新郎準備勞斯萊斯充當禮車，以及提供新娘Vera Wang夢幻婚紗的高消費業者認為，與其擴大自己事業的市占率，還不如尋找能負擔得起這些商品的新人。對大陸未來婚紗產業，保守謹慎看待，大家用在婚禮上的支出應該會愈來愈少，所以保持競爭的利基點是很重要的。