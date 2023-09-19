南應大餐飲系與曹師傅麵包坊研發「紅磚鳳梨酥」伴手禮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台南應用科技大學餐飲系與曹師傅麵包坊透過產學合作，以安平台灣城遺跡的紅磚牆作為創意發想，共同研發「紅磚鳳梨酥」伴手禮，再次展現該校餐飲創意教學的卓越成果。

台南府城擁有悠久的歷史，明年慶祝台南400年，南應大躬逢其盛，該校餐飲系特別結合府城文化及在地特色食材，與曹師傅麵包坊進行產學合作，以安平台灣城遺跡的紅磚牆作為創意發想，共同研發「紅磚鳳梨酥」伴手禮，重新詮釋府城之美，讓台南府城貫穿數百年的歷史建築故事，能透過餐飲的角度，融入常民生活，豐富餐飲美學內涵，同時也能以不同形式行銷在地農特產，進而引導民眾從更多元的面向，欣賞府城豐沛而迷人的人文風采。

「紅磚鳳梨酥」的酥皮選用天然發酵奶油，加入養生紅麴，內餡以關廟土鳳梨熬製，營造出「外皮酥鬆、內餡柔軟」的口感，還吃得到土鳳梨天然的濃郁果香及酸甜滋味。一盒10個，象徵十全十美，取名「紅磚鳳梨酥」，還寄寓「好運長紅 磚屬於您」的吉祥好意，這一份冠軍級美味的貼心伴手禮，不僅是南應大餐飲系師生再次展現豐富餐飲創意，以及推廣餐飲美學的產學量能，更凸顯出以不同形式呼應府城歡慶400歲生日，和市民一起用心閱讀台南400年故事的巧思。

餐飲系蘇宏文主任表示：「紅磚鳳梨酥」的研發，除發揮餐飲創意，展現安平台灣城遺跡的紅磚牆意象外，食材也採用在地農特產，用心將產地的精華透過伴手禮的方式「伴」入你我心口，是對台南400年的最佳賀禮，也是饋贈親友的最佳選擇。

楊正宏校長強調，餐飲創意與餐飲美學，一直是本校餐飲系產學研發量能的最大特色，爾後將持續關懷在地、鼓勵師生發揮創意、擴大鏈結產業，積極推動產學合作，推廣台南在地特有的歷史脈絡與文化特色，創造出地方自主循環生態系，幫助地方創生、實踐台南應用科技大學的社會責任，締造學界、地方與業界三贏新局。