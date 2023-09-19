台積電後續建先進封裝廠有譜？ 亞利桑那州長今透露雙方努力中

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台積電在美國亞利桑納廠延期到2025年完工，但日前美媒報導該州生產先進晶片仍需被送回台灣進行封裝，如此美國政府是否考慮讓台積電在當地後續也建置先進封裝廠？美國亞利桑納州長凱蒂霍布斯今天出席外貿協會「美國商機日」會後透露，雙方正在為專注高級封裝等半導體生態系努力中，有進行一些相關工作。

霍布斯此行來台，先去參訪台積電廠房，今天她被媒體詢問時提到，昨天和他們（台積電）見面了，參觀了其中一個晶圓廠和水循環回收廠，印象非常深刻。雙談到了後續的夥伴關係，台積在亞利桑那州的投資，以及州政府如何繼續解決出現的任何問題等，預期該案將按計劃繼續進行。

先前台積電並無在亞利桑那州或美國境內打造封裝廠的計畫，主要是成本高昂，但如果運回台灣就解決不了台海風險晶片受阻問題。對此霍布斯證實，與台積電之間正在為建立半導體生態系統努力中，專注於高級封裝（建廠），目前正在進行一些相關的工作。

對於亞利桑那州半導體人才和技術勞工短缺挑戰，霍布斯說，在過去的一年左右，該州宣布了30家供應商，當地有高度熟練的勞動力。她自己短短的8個月州長任內就宣布了幾個計劃，以便繼續建立高技能勞動力。

州政府又如何幫助台積電和工會談判？這位女州長強調，每天有1萬2000名建設工人在工地工作，其中大多數是熟練的亞利桑那工人，將繼續努力讓每個人坐到桌前，解決問題。