力推高雄新案 永信建設今年營運拚勝去年

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

永信建設（5508）全系列建案，皆採先建後售型式銷售，上半年成屋建案市場表現優於預期，累計營收25.65億元，年增58.49％，目前建案布局集中在高雄市，包含今年推出的7起新案，共12案，今年新案總銷約141億元，樂看今年營運將優於去年。

發言人陳怡均在19日的法說會中指出，從2022年下半年到今年上半年，受到陸續發布的房市政策影響，為市場買氣增添更多的變數，從買賣移轉的數據來看，上半年高雄地區整體交易量是萎縮的。

不過，她說，永信建設因一方面公司審慎投入具發展潛力的項目，另一方面，成屋銷售有市場剛性需求的支撐，截至今年8月累計營收36.42億元，年增75.34％，個別建案在所屬行政區，多有優於該區平均的銷售表現。

永信建設上半年營收25.65億元、年增58.49％，稅後純益8.61億元、年增47.59％，每股盈餘3.96元。

陳怡均指出，2022年上半年受到疫情的影響、以及可供銷售的儲備案量較低，基期偏低，2023年包括「晴萃」、「晴川」、「謙樂」等建案完工順銷，餘屋的部分「耘川」已達完銷，推升整體營收獲利表現。上半年完工的「原旭」、「博萃」與「豐華大鎮」預約賞屋也相當踴躍。

目前永信建設的建案布局，集中在高雄市，共12案，北至楠梓、南至小港，包含今年推出的7起新案，總銷約141億元，其中，下半年完工的「晴遠」、「詠光」與「R5新世代」已於日前開放賞屋銷售；其他持續銷售中的餘屋有5案，包括「晴川」、「禾豐」、「謙樂」、「R5新世紀」與「翡翠流域」。

展望後市，陳怡均表示，下半年至2024年，永信建設將有6個建案陸續投入市場銷售，預計總銷約118億元。鳳山區的保成二期、鳳東案以及仁武區的大昌案，預計可於2024年完工並投入市場銷售，其餘尚有7起在建中項目，儲備案量約1300戶。