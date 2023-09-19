跟著台積電布局 小資族也可搶搭金融債商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金融債券爆夯，台積電也愛買！國泰投信19日表示，翻開台積電今年上半年的財報，台積電所持有的有價證券中，公司債前九大都是「金融債」 ，想要跟著台積電一起投資，可鎖定9月25日至9月28日募集的「國泰10Y＋金融債ETF」，坐擁全球投資等級金融債。

國泰投信ETF團隊說明，金融債券是台灣壽險及一般法人投資較多的債券類型，觀察台積電持有的債券中，前9大持債比重的債券發行人，包括美國銀行、摩根士丹利、摩根大通、富國銀行和高盛等，同時也都是「彭博10年以上美元金融債券指數」成分債的發行人，且從未違約，指數挑選的債券發行人鎖定全球大型銀行，到期年限10年以上的債券，信用評等皆為投資等級，該指數9／15到期殖利率6％，從歷史經驗來看，只要在指數殖利率超過5.5％時進場，持有3年漲幅上看逾 35％，相較全球甚至台灣股市要再上漲3成機率甚微，這檔指數未來的表現更加令人期待。「國泰10Y＋金融債ETF」即追蹤此檔指數，00933B讓投資人可以一次打包信評佳、財務體質穩健的全球大型金融業，不用再煩惱要選長債、短債還是各式各樣的產業債。

國泰投信指出，去年暴力升息影響債券價格嚴重折價後，許多人自去年年底開始投入債券市場，惟聯準會2023年仍陸陸續續階梯式升息，利率上限區間從4.75％升息到5.5％，投資人擔憂升息若不止，債券價格可能將持續下探，但近期趨勢顯示反轉將至！國泰投信表示，投資趨勢在哪，觀察資金流向就可一探究竟，今年以來台灣80多檔的債券ETF規模持續創高，整體規模截至8月底，已增加4836億新台幣，全球包括台灣都看好債券市場下一波漲勢。

國泰投信指出，根據芝商所FedWatch資料，截至9月18日，聯準會在九月會議不升息的機率高達99％，年底前最多再升息一碼，市場預期明年初後即有望開始降息，預測明年有機會降息4-5次，今年下半年就是債券市場幾十年來，最好也是最後的進場投資時機，建議投資人提早入場佈局，才不會扼腕錯過。

國泰投信即將於9／25募集的「國泰10Y＋金融債ETF」，是台灣目前最便宜的公司債ETF，發行價15元，其月月配息加上收益平準金機制，相當適合渴望穩定投資、希望降低投資風險及每月享有現金流的小資和退休族。