短線台股持續回測 這一族群相對抗跌

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投組表現：

前鼎（4908）表現最佳，受惠英特爾新連接標準，股價近期創高後，進入高檔震盪區間。

世芯-KY（3661）表現最差，8月營收年增111.42％，股價創歷史新高後震盪。

盤勢預測：

蘋果iPhone 15系列產品熱賣，激勵美股大型科技股走強，不過非必需消費性類股走勢疲軟，美股四大指數約持平。本周聯準會利率決議，投資人普遍認定這次不會調整利率，重點關注鮑爾會後記者會談話，尋找9月會議後政策制定線索。

受台積電遭利空襲擊拖累，指數從季線上壓回，指數恐將難免震盪，盤面結構部份，權值電子、AI概念股走勢疲弱，盤面僅個別族群表現；選股方面，可聚焦8月營收佳、利多題材發酵且技術面強勢個股，一旦盤勢回穩，獲利空間較佳。

投組表現：

正德（2641）表現最佳，19日上漲1.46％，股價在17元整數關卡有撐，後續仍有上漲空間。

志信（2611）表現最差，成交量縮小，惟外資連續買超，加上股價站穩均線之上，反彈可期。

盤勢預測：

加權指數19日開低走低，終場下跌61.92點、跌幅0.37％，收在16,636.32點，成交量縮小至2,820億元左右。

類股方面，玻璃陶瓷及橡膠表現最佳，漲幅均超過1％；數位雲端及造紙表現最差，跌幅均超過1％。權值股台積電下跌2元，跌幅0.37％，收在538元；聯發科下跌9元，跌幅1.15％，收在773元。

展望後市，大盤19日失守月線後，下一步將測試16,600點支撐是否有效，在美國利率決策會議前，建議持股曝險部位保持在5成左右。類股方面，人工智慧（AI）股中的華星光再度跌停，健策、智原、奇鋐跌幅均超過5％，短時間關注相對抗跌的網通族群，包括：智易、智邦、啟碁、中磊等。

投組表現：

京元電（2449）表現最佳，投信連16日合計買超逾2.7萬張，有利股價創高。

瑞鼎（3592）表現最差，受到前波壓力，需等待時間化解，才有機會續漲。

盤勢預測：

加權指數19日雖然有美國科技股止穩加持，惟受到台股18日苦吞長黑K棒影響，19日表現開高後走低，主要是修正突破季線後的震盪。

此外，聯邦公開市場委員會（FOMC）即將在21日公布利率結果，市場關注美國聯準會（Fed）主席鮑爾的談話內容，加上9月即將迎接投信作帳行情，整體盤面將更加劇烈震盪。

選股方面，短線台股持續回測，人工智慧（AI）概念股尚未止穩，加上八大官股護盤等因素影響，短線主流尚不明顯，而大選前的行情，需等待台股回測後，多方勢力可望再起。

投組表現：

品安（8088）表現最佳，在DRAM市況好轉下，報價反彈可期，有利於營運向上。

德勝（8048）表現最差，盤勢不佳導致短線賣壓出籠，不過拉回量縮代表賣壓不重，基本面優異下，後續有望補量轉強。

盤勢預測：

費半拉回，加上台積電（2330）利空拖累台股，連續2個交易日指數回檔，也都收全場最低留下實體長黑K棒，觀察指數昨破季線今再回測月線，重回震盪格局，唯下檔半年線支撐力道強勁，長多格局不變，震盪過後多方仍有機會再次挑戰季線。

輝達股價自法說會後一路向南，加上多位高層相繼賣股求現，使得台灣AI族群頻頻轉弱破底，如廣達（2382）、英業達（2356）、緯創（3231）、緯穎（6669）、技嘉（2376）、建準（2421）、奇鋐（3017）、迎廣（6117）和營邦（3693）等，也因此衝擊多方信心。

不過第四季產業向上的族群，可趁近期震盪把握機會逢低布局，如光通訊、汽車零組件、DRAM、被動元件等。另外傳產原物料族群中的鋼鐵和散裝航運，近期報價都在上漲，短線有機會走強，但是終端需求成長有限，加上全球通膨已較去年明顯降溫，不易重演原物料大行情，因此只能短做不宜長抱。