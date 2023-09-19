高規格美國商機日 美商務部次長、二州長來台參與

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經濟部、外貿協會共同舉辦美國商機日19日登場，在邀來美國商務部次長Dr. Laurie Locascio、亞利桑那州長Katie Hobbs、新墨西哥州長Michelle Lujan Grisham等來台號召下，吸引美商超微等18家美國買主、209家國內供應商參與，規模擴增，貿協董事長黃志芳指出，今年重要指標是Locascio所帶來的資安題材、以及5G、電動車等三大重點。

Locascio指出，隨著美國各州在台灣建立辦事處，可以見證台美經貿關係持續深化，她指出，台灣是美國第9大貿易夥伴，此行交流鎖定在半導體、電動車、5G新一代通訊、永續能源、資安等，最重要是資安議題，尤其是美國目前正以資安框架建立2.0草案，美國商機日是台灣與美國促進雙邊經濟的好時機，以資安為例，就是透過長期的信賴、科技等，希望能與台灣合作，提供更好的資安未來。

經濟部政務次長林全能表示，台美在去年21世紀倡儀協議架構下進一步促進兩邊產業界緊密合作，使得2022美國成為台灣第二大投資國達1205億美元，較前一年成長14％，且台灣對美則晉升為第九大貿易夥伴累計達280億美元，美對台投資累計265億美元，加上美國、德國商會有九成會員對台灣投資深具信心，包括應材、默 克等都陸續投資台灣，今後除了加強與美國各州合作，過去更與亞利桑那州、肯德基州等三州簽署MOU，目前美國有15州在台設辦事處，包括維吉亞州下午設辦事處，均進一步協助台美深化合作。