玉山推廣安養信託服務 落實金融友善

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玉山銀行長期發展高齡金融友善服務，日前參加第四屆「CaresEXPO TAIPEI台北國際照顧博覽會」，會中除了分享信託保障功能、推廣安養信託、協助了解信託觀念，更結合數位通路以線上展覽方式推廣多元信託產品與服務。

玉山以「玉約無憂美好未來，打造完美樂齡人生」為主題，面對臺灣即將在2050年邁入超高齡社會，安養信託可提供穩健的財產、生活、醫療規劃，確保退休人生得以獲得保障；透過實際案例進行互動，說明如何透過信託架構的設計，避免高齡詐騙風險。此外，為鼓勵民眾能及早做好退休準備，玉山提供「簡易型安養信託」，透過標準化契約無須事先規劃即可提前簽立信託專戶，最快當日即可完成信託專戶開立。

臺灣目前房屋自有率超過80％，不動產已是民眾普遍的資產種類之一，玉山也在線上展區介紹「不動產保全信託」，藉由不動產交付信託後，可以防止不動產遭有心人士覬覦，降低高齡金融剝削及被詐騙風險。同時，為滿足高齡者生活消費需求，玉山也與異業合作推出一站式「信託加值服務」，顧客可以預約享受居家照顧預約、環境檢測、膳食規劃、醫療接送等服務，相關費用均可由安養信託帳戶支付，並且在樂齡消費場域提供信用卡消費加碼回饋活動，也是由安養信託專戶支付信用卡費。

玉山持續透過產品創新滿足多元退休安養需求，並積極與異業合作打造信託生態圈。截至2023年8月底協助超過3,500位顧客規劃安養信託，安養信託規模超過80億元，累計顧客數與信託財產規模皆為民營銀行第一。未來，玉山將持續精進，讓顧客「把有形的財富託付給玉山，更多無價的財富留給自己」，協助更多有需要的顧客打造樂齡人生。