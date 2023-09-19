「小米造咖」啟動 屏縣府為長輩研發健康料理

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隨著高齡化社會到來，考量長輩常因牙口老化、咀嚼不易，影響進食，加上中秋節將至，為讓長輩吃出美味，同時提升營養健康，屏東縣政府全新打造「小米造咖」，推廣全穀及未精製雜糧，並結合高齡均衡飲食理念，用在地多樣性飲食文化特色，點綴健康美味佳餚。

屏東縣政府透過產學合作，找來大仁科技大學餐旅管理系副教授張淑貞研發料理，融入「吃在地、食當季、質地調整」原則，由屏東縣長周春米操刀，領銜打造健康營養的創意料理，實現吃得下、吃得夠、吃得對及吃得巧的均衡飲食，讓長輩蓄積營養成為健康老化的基石。

「小米造咖」19日首站來到萬巒「蠻蠻聚樂部」，以低脂、低糖、低熱量概念，推出「鮪魚櫻花蝦米月餅」，巧妙運用黑鮪魚、櫻花蝦等東港在地食材，加上全榖及未精製雜糧，降低油脂用量至30％以下，牙口不好的長輩也能一起享用創意健康美味米月餅。

周春米表示，「小米造咖」是結合在地食材及行動廚房概念，此次研製「米」在地料理，以「閩南、客家、原住民、新住民」多元飲食文化，加入高齡營養及未精製全穀雜糧元素，設計營養美味高齡米料理，並舉辦實作料理營養課程，教導長者如何自己動手做。

屏縣衛生局長張秀君表示，屏東物產豐饒，此系列活動將以高齡友善營養概念為主軸，未來會以不同食材，規畫一系列在社區的實作與教導，讓長者瞭解怎麼料理，並透過食譜呈現，突破場域限制，在家也能輕鬆作，可望在33鄉鎮市社區走透透，呷營養也顧健康。