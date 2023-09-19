因應中秋連假龐大車潮 蘇花路廊2施工路段不管制

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下周迎來中秋連續3天連續假期，台9線蘇花路廊將湧入大量返鄉及旅遊車潮，公路局預估假期首日南下車潮全日將約1.55萬輛次，收假日北上車潮全日則約1.47萬輛次，由於沿線蘇花改中仁隧道及大清水明隧道正施工管制，連假期間將暫停交管，以利車流順暢通行。

公路局東區養護工程分局預估，蘇花路廊29日將現南下最大車潮，全日交通量約1萬5500輛次，當天首波車潮自上午6時起湧現，尖峰時段車流量最高可達每小時1020輛，車多時段平均為850至950輛，壅塞情形恐將持續至午後才會緩解。

蘇花路廊北返車流高峰預計在收假日10月1日湧現，全日交通量約1萬4700輛次，車潮自上午10時起陸續出現，車多壅塞情況預估會持續至晚間7時後才會紓緩。

由於蘇花路廊159.3公里大清水明隧道跟蘇花改中仁隧道北上路段，目前正分別進行新建鋼構及排水系統工程，每天均有管制時段，中秋3天連假期間是否暫停施工及管制，備受用路人關注。

東區養護工程分局交通管理及控制中心主任陳國正說，連假3天不會施工及管制，路線恢復正常通行，且連假前一天中午就會請廠商停止施工，以利提前返鄉車流順暢通行，10月2日才會恢復施工管制。

公路局東區養護工程分局鼓勵民眾連假期間搭乘大眾運輸返鄉，尖峰時段將規畫在崇德地區及蘇澳地區，開放大客車優先通行，蘇澳至東澳、南澳至和平及和中至和仁等3路段，則實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）。

另因應蘇花路廊連假湧進的龐大車潮，29日上午5時至傍晚5時、30日上午7時至下午1時及10月1日中午12時至傍晚6時，台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段雙向禁止21公噸以上大貨車通行。