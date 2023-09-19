廢核減碳盲點多 環團「3不1沒有」盼各總統參選人關注

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為落實2050淨零碳排，多國已將何能列入低碳能源，進一步增加核能佔比也被多國領導人接受。氣候先鋒者聯盟今(19)日指出，蔡政府的能源政策與國際背道而馳，強調非核從來不是全民共識，未來3周將會聯絡各擬參選總統的候選人陣營，遞交承諾書呼籲候選人關注。

氣候先鋒者聯盟今日於立法院召開「宏觀低碳新標竿」記者會，主要點出政府於能源轉型政策上的盲點，氣候先鋒者聯盟發言人江肇元表示，全面的視野才是真正對環境友善的能源轉型，能源不僅僅是插上插頭、打開開關所見的範圍，交通運輸、智慧工業、乾淨的飲水與食物等都與能源密不可分。

江肇元指出，聯合國先前提出的24／7 CFE (24小時全天候零碳能源)概念，就同時包含了再生能源與核能作為低碳能源選項，且已經被愈來愈多國家決策者、大型跨國企業、新世代環保團體支持。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法以「能源轉型的殘酷真相」切入，指出7年錯誤的能源轉型就是「3不1沒有」，即非核家園從來不是全民共識，核能最大問題是它賺錢太有效率，擋人財路。

其次不會讓國家賺錢，目前只看到「電給財團、債留人民」，這和7年前民進黨提出能源轉型修法可還利於民說法完全矛盾；再者不會減少火力發電，目前看到無法兌現減碳目標，因為火力占比仍太高。

最後對百姓沒有任何好處，台灣花大錢買了過多供需不穩的電，然後再花更多成本讓它穩定，依政府的目標，3年後每年至少要2000億的風光購電費，這還不包括其他成本，今日電價審議委員會就算為了選舉凍漲電價，明天還是得拿納稅人的錢來補這個坑。

給總統候選人承諾書的部分，氣候先鋒者聯盟提出3大訴求，包括專案邀集國際專家團隊進行龍門電廠(核四)的完整檢查；對既有3座核能電廠，應詳細評估延役或更新設備的可行性與效益；確保原子能研究機構在研究工作上有足夠的獨立性，持續關注、接軌國際原子能技術發展趨勢。

楊家法說，接下來的3周左右氣候先鋒者聯盟會聯絡目前各擬參選總統的候選人陣營、遞交此承諾書，期望各總統候選人都能認真看待。