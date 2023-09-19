郵輪觀光復甦 外籍旅客將達疫情前9成

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交通部航政司今（19）日公布，今年3月以來，半年來台靠泊郵輪數達252艘次，預估年底可超過300萬艘次、進出旅客達50萬人，其中外籍旅客有望達到14萬人、將恢復至疫情前9成，旅客組成以港澳佔大宗，交通部指出，這受惠於今年首次以高雄港與香港為雙母港的經營模式。

疫後來台靠泊郵輪快速復甦，自2023年3月6日起重啟海上郵輪後，截至9月17日止，在短短半年間，靠泊數已達252艘次，其中高雄港106艘次、基隆港100艘次、澎湖港36艘次、花蓮港10艘次，實際進出港旅客約42.3萬人次。

交通部預估，今年底前郵輪來台將超過300艘次，進出港旅客可達50萬人次，航政司副司長韓振華說，在將近10個月期間，即可恢復至疫情前最高峰2019年約5成，其中外籍旅客預估將有14萬人，可恢復至疫情前近9成，分析外籍旅客型態，有4成來自港澳、3成來自歐美、2成為日本旅客。

韓振華指出，疫後台灣郵輪市場的經營型態已不同於疫情前，傳統郵輪母港操作，是以國人搭乘郵輪出國旅遊為主，疫後雙母港經營模式，讓外籍旅客搭乘郵輪抵達台灣下船入境後，可以在臺停留多天從事自由行，之後再搭乘飛機或郵輪離境，相比傳統郵輪行程，旅客登岸只停留5至8小時，新型態的雙母港模式，不僅延長了旅客在臺觀光時間，也延伸旅遊足跡至臺灣其他城市，創造的附加價值更勝於疫情前。

郵輪來台靠泊數在2019年創下667艘次的新高，進出港郵輪旅客達105萬人次，其中外籍旅客約16萬人。依據港務公司郵輪來台預報統計資料，2024年郵輪預計來台接近450艘次，將可恢復至疫情前近7成，除名勝世界郵輪規劃將持續營運高雄－香港雙母港，亞洲最大的旗艦郵輪地中海榮耀號也規劃在2024年第一季行駛基隆－日本雙母港航線；世界三大郵輪集團的挪威郵輪奮進號，則預定在明年6月起以基隆及高雄為母港，經營台日韓航線以及跳島行程。

為了爭取更多郵輪來台靠泊，並增加來台郵輪旅客人數，交通部長王國材指示次長祁文中，邀集航政司、航港局、港務公司及觀光署成立工作小組，並召開多次會議，盤點及整合各項資源，將資源做最有效之配置與運用，並從加強國際行銷、全面提升港埠旅運設施、增加郵輪來台誘因等層面分進合擊積極推動，以發揮綜效加速郵輪市場復甦。

在加強國際行銷方面，交通部表示，除積極參與國際郵輪展，提高國際間能見度外，港務公司並組成招商團隊到國外直接與目標郵輪航商洽商，另航港局也與鄰近國家籌組亞洲跳島郵輪聯盟（AACA），共同推動郵輪跳島航線，爭取全球郵輪市場的新藍海。

另外，在全面提升港埠旅運設施方面，除於今年再投入4.3億元整修高雄蓬萊旅運中心外，澎湖馬公港1號碼頭延建工程亦將於113年3月完工，未來可以直接靠泊總噸15萬的郵輪。

最後，在增加郵輪來台誘因方面，包括碼頭碇泊費減免、推動境外郵輪來臺等相關獎補助方案將延續至2024年，觀光署並已規劃結合各觀光圈資源特色設計郵輪落地行程，讓旅客旅遊足跡可延伸至更多城市。