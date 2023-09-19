亞太電公布Phone 15資費 1,599元月租最低購機0元

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亞太電信9月22日將於全台Gt智慧生活門市開賣iPhone 15全系列新機，19日公布5G極速升等購機方案，月付1599元／ 48期購機約，專案價0元購買全新iPhone 15 128GB。

數位門市20日起至10月31日前推出限時快閃優惠，新申辦／攜碼388全速上網吃到飽方案，約期24期，4G不限速上網吃到飽、網外／市話免費70分鐘，加碼送2400元全家購物金，換算後合約期間內每天花費不到10元上網吃到飽。

另外，亞太電信提供數位門市用戶無痛換約升級5G極速升等iPhone 15限定優惠，新申辦╱攜碼「數位門市388全新限定全速上網吃到飽單門號方案24期」者，可於9月22日至10月31日於Gt智慧生活直營門市續約升級5G極速升等iPhone 15限定資費方案，無需約上加約，合約約期重新計算，且2400元全家購物金免退回。

另外，老客戶限時專屬續約優惠，除享免萬元預繳金、每月加碼贈送上網傳輸量5GB外，申辦指定資費專案價最高現折3000元；另尊爵菁英VIP續約省更多，手機專案價最高現折5000元。

申辦1599元5G指定資費享更多，約期48期，iPhone 15專案價0元起、iPhone 15 Plus專案價3300元起、iPhone 15 Pro專案價7300元起、iPhone 15 Pro Max 256GB專案價15300元，均享5G上網不限速吃到飽。