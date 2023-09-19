提高學童辨識度 桃市交通局試辦這制度

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桃園市交通局19日率先全台，在中壢區林森國小試辦學童手持「小黃旗」過馬路，藉此提高學童被辨識度，提醒駕駛人行經路口時減速慢行。交通局也持續改善交通工程，針對學區以時段性管制通學廊道車輛進出、設避車彎及家長接送區等，維護學生上下學安全。

市長張善政今天也前往林森國小向學童推廣交通安全，他戴上黃色帽子、手舉小黃旗，與學生一起安全穿越馬路。他說，有些學童在穿越馬路時，受限於身高不高可能造成危險，手舉小黃旗就非常顯眼，希望所有學生都能平安上學、平安回家。

交通局交通安全資訊科長黃貴正說，根據交通部資料，列出全市學校周邊學童行人事故前30名學校，仿效日本推行小學生過馬路舉小旗幟、行人過馬路舉手向汽車駕駛示意模式，推動桃市學童手舉小黃旗過馬路，構想是在學校路口交通號誌桿設置旗桶，學童拿取標有「穿越中」的黃色旗子過馬路，藉此提醒用路人注意。林森國小率先試辦，已發給學校40面旗子推廣。

他也說，將針對30所學校逐一會勘校園周邊交通號誌是否適合設置旗桶，也將與各校多方討論交流意見，期盼透過試辦計畫，提醒駕駛人行經路口務必減速慢行、停讓行人先行，也指導學童採取「路口退3步停等」、「確認綠燈秒數足夠、左看右看再左看，走行人穿越道通過路口」、「穿越過程不嬉鬧，隨時注意轉彎車」等交通安全撇步。

黃貴正指出，為增進行人安全推動交通工程改善，像是依據路口特性採取空間或時間的人車區隔，包括行穿線退縮、增設庇護島及標線型人行道，以及行人專用時相或行人早開時相等方案，期盼藉此減少人車同時行進產生衝突。