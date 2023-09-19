竹縣18件人行步道改善工程 中央補助率100％

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新竹縣政府與各鄉鎮市公所爭取中央「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，提出18件人行步道改善工程，獲內政部營建署核定4.56億元執行，佔該計畫經費約10分之1，補助率達100％，預計明年底全部改善完成，提供行人、學生更安全的通行步道。

工務處代理處長陳盈州指出，新竹縣配合行政院道路交通安全精進作為政策，針對降低易肇事路口、校園周邊及校內道路事故發生機率 等進行盤查，其中12所學校列管優先改善的危險道路，有3所學校已改善完成，連同易肇事路口共提出18件改善工程。

其中，校園周邊及校內危險道路改善類15件，易肇事路口改善類2件，碰撞構圖系統1件 ，向中央爭取補助經費，內政部營建署核定4.56億元執行，由中央補助3.75億，地方配合款8221萬元。

陳盈州指「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」經費，中央是以特別統籌分配稅款支應，營建署編列46.5億，新竹縣18件獲得的補助經費約佔該計畫的10分之一，補助率達100％。

改善經費最多的是，工務處提案的國立陽明交通大學六家校區周邊人行環境改善工程7070萬元。陳盈州指陽明交大客家學院沿自強南路到文興路整個街廓的人行道，有多處破損，並有電箱會阻礙通行，明年底前將全部進行改善及遷移，讓學生和行人更安全通行。

陳盈州說，山崎國小、竹北國中、竹北國小、關西國小、竹仁國小、二重國小、中山國小、竹東高中及上館國小等通學步道，竹東鎮光明路人本環境建置工程、竹北市文田街及仁愛國中周邊人行步道改善工程、新竹縣現場事故圖及碰撞構圖含分析及追蹤生成系統，都由提案單位負責執行，工程經費1千多萬到4千多萬元不等，預計在明年底前陸續完成。

新竹縣通學步道校園周邊暨行車安全道路改善