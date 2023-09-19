《解凍格陵蘭Melting Greenland》獲選「奧克蘭國際電影節」開幕片！

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歐萊德《解凍格陵蘭》環境教育紀錄片進軍國際電影節，成為台灣企業第一次以紀錄片入圍！

《解凍格陵蘭》（Melting Greenland）環境教育紀錄片再傳捷報！獲選第21屆奧克蘭國際電影節（Oakland International Film Festival）開幕影片。此為台灣企業第一次入圍，也是亞洲地區唯一獲選的紀錄片，將角逐最終決選。紀錄片將於今年9月14日至23日在美國加州奧克蘭市的多個影院中放映，期待《解凍格陵蘭》代表台灣在國際電影節上發光發亮！

總導演歐萊德（O'right）葛望平董事長率領團隊實際探訪氣候變遷第一現場，親自造訪11個城鎮，與專家學者、政府官員、當地各行各業居民深度訪談，透過記者採訪，紀錄格陵蘭島因急遽氣候變遷所帶來的社會、經濟、民生等議題。此部環境教育紀錄片《解凍格陵蘭》，源自於北極冰蓋落下有史以來第一場大雨；高達70億噸的雨量已足以作為水力發電。根據NASA資料指出，格陵蘭現今的融冰速度相比研究初期已經增加到七倍，氣候變遷已是不爭的事實。

此次奧克蘭國際電影節來自各界關注人權與環境議題的紀錄片，包含描述人類經歷自然災害後的韌性《Powering Puerto Rico》，以及關注種族平等教育的《Clarissa's Battle》等經典劇作。《解凍格陵蘭》環境教育紀錄片除了代表全球關注的氣候議題入圍，更被評選為開幕影片之一，無疑是對歐萊德團隊注入一劑強心針。

總導演葛望平董事長向全球發出環境教育的呼喚得到國際的回應及支持，期待透過這支紀錄片能鼓勵全球更多的人加入這項計畫，共同緩解氣候變遷，將台灣綠色永續的影響力擴及到國際，因為面對這個全球性的議題，沒有人是局外人。《解凍格陵蘭》紀錄片在台灣也獲得產官學熱烈討論，目前為止共3,000家以上企業及500所學校共同支持響應。

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【關於奧克蘭國際電影節】

奧克蘭國際電影節為全球知名的獨立電影賞，由美國加州奧克蘭市的多家劇院共同主辦，以人道關懷與環境議題等作為評選重點，讓更多群眾關注這些議題。至今已成功舉辦21屆，獲得眾多電影製作人與影評人的高度評價與推薦。