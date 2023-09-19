新思科技深化與越南合作 推動半導體發展

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新思科技日前宣布與越南資訊通信部(Ministry of Information and Communication MIC)轄下的越南ICT產業管理局(AICTI)合作，在越南當地推動半導體開發，並將支持AICTI成立越南半導體研究所的計畫。

在越南總理范明政(Pham Minh Chinh)、資訊通信部部長阮孟雄(Nguyen Manh Hung)及越南代表團的其他官員，以及新思科技解決方案事業群總經理 Joachim Kunkel和新思科技其他高階主管的共同見證下，台灣新思科技董事長暨總經理同時也是新思科技南亞區業務總裁李明哲與越南產業管理局局長阮善義18日在新思科技美國加州桑尼維爾（Sunnyvale）總部簽署了一份合作備忘錄(MoU)，共同推動越南當地半導體產業發展。

越南ICT產業管理局正著手在河內制定半導體發展戰略計劃，其中包括運用新思科技在原型設計和仿真方面的先進技術，以優化系統單晶片(SoC)軟體和硬體協同設計。此次合作旨在建立晶片研發製造和高階模擬仿真中心，培育先進的IC設計新創公司，並促進越南在半導體的研發製造生產能力。

越南ICT產業管理局局長阮善義(Nguyen Thien Nghia)博士表示，「新思科技以其領先業界的半導體設計軟體、IP 和軟體安全解決方案而聞名；而此次越南產業管理局透過與新思科技的合作，可受益於新思科技世界一流的設計技術，培養能掌握最新產業趨勢的晶片設計師，有助於促進越南半導體產業的發展。」

台灣新思科技董事長暨總經理同時也是新思科技南亞區業務總裁李明哲博士指出，「越南ICT產業管理局是促進越南ICT產業發展、支持越南加入全球半導體供應鏈的主責管理機構，很高興新思科技能支持越南資訊通信部制定戰略計劃，並在越南成立採用新思科技先進技術的半導體研究所。」

李明哲進一步補充，「新思科技致力於幫助越南半導體行業培養 IC 設計人員和研發製造能力；而半導體產業的成功發展需要團隊合作。新思科技將與越南ICT產業管理局密切合作，幫助越南進一步鞏固在東南亞地區的半導體領先地位。」