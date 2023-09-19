安永鱸魚精獲碳標籤認證 落實大健康產業精神

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全球碳排放不斷增加，安永集團積極推廣永續低碳生活，主動進行產品碳足跡盤查，安永鱸魚精更是全台首支獲得碳標籤認證的魚精產品。而旗下高品質健康超市「安永鮮物」首度在商場門市販售自製熟食，未來也將進駐運動中心和醫療健康園區，針對不同族群需求，落實大健康產業理念，全方位照顧國人健康。

安永集團以「全魚利用」為目標，明星商品「安永鱸魚精」透過萃取技術，將全魚利用率由41%提升至82%，除了將魚肉製成魚片、熟食料理包外，更將過往廢棄不用的魚骨、魚鱗、魚皮、魚頭、魚渣循環再利用，開發護膚商品「膠原潤澤面膜」、「膠原蛋白青春凍」等，積極落實綠色消費，帶動循環經濟商機。

安永鱸魚精為全台首支取得碳標籤認證的魚精產品，主動進行「產品碳足跡盤查」，協助環境部訂定產品類別規則（PCR, Product Category Rules）供同業遵循。集團永續長賴杉桂表示，透過碳標籤向消費者傳達產品碳排放資訊，達成聯合國永續發展目標「SDGs12責任消費及生產」與「SDGs13氣候行動」，每包安永鱸魚精的碳排放量為1.4KG/CO2e，並承諾未來五年內減量至少3%，善盡企業ESG作為，並提供消費者有明確的依據來支持更環保的產品。

另外，將於9月28日在美麗華百樂園開幕的安永鮮物新門市，也首度推出自製熟食選項，販售有「天下第一攤」美稱的「億長御坊」的招牌江浙菜系餐點，結合集團餐飲優勢，以無添加理念烹製各式料理，為快速簡便的餐飲需求提供解決方案，節省烹飪時間的同時，更兼顧健康和美味，讓消費者有更多樣的選擇，輕鬆就能準備家庭料理與便當。10月於新北市新店裕隆城運營的新門市，也將同步販售安永自製料理，在新推出的熟食料理上堅持嚴選友善食材，少油少鹽佐以低碳烹飪，如：「蔥油雞」嚴選台灣放山仿土雞，搭配獨家黃金比例蔥油汁，以舒肥料理表現，軟嫩美味多汁，達到高品質少負擔的美食享受。

接下來，11月預計在松山運動中心設立門市據點；12月份則會在新竹國泰健康園區，以「店中店」型態與醫療產業建立合作夥伴關係，無論是愛好運動者或是亞健康族群，安永鮮物都能根據不同需求，提供最適合的選擇。