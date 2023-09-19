中鋼8月轉盈 稅前賺0.42億

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【時報記者葉時安台北報導】中鋼(2002)公布今年8月自結合併盈餘，單月營收305.50億元，年減15.77%、月增8.25%，止步連2滑；稅前淨利0.42億元，同樣止步連2個月虧損，月增110.48%、年減87.79%。中鋼9月出貨量預估達百萬噸，與8月相當，而第4季亞洲主要鋼廠紛紛提漲鋼價以合理反映成本，鋼市浮現向上契機，第4季出貨量估將較第3季成長。

中鋼自行結算112年8月份之合併營業收入305.50億元，年減15.77%、月增8.25%，止步連2滑；合併營業利益2.85億元，止步2連虧，月增124.90%、年減31.86%；自行結算合併稅前淨利0.42億元，同樣止步連2個月虧損，月增110.48%、年減87.79%。中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量，8月碳鋼銷售量為70萬5951公噸，前8月累計碳鋼銷售量為517萬3956公噸。中鋼表示，8月主係鋼鐵業銷售數量增加及毛利上升，致營業收入及營業利益同步增加；另礦業投資上月獲配股利，8月無，致業外收入減少。

中鋼前8月營業收入2454.73億元，年減24.30%；營業利益5.52億元，年減98.09%；稅前淨利13.24億元，年減95.84%。

中鋼8月出貨量達101萬噸，9月出貨預估將相當，接近百萬噸出貨量；而第四季傳統旺季下，預估出貨量成長約5-10萬噸。

歐美央行升息縮表抑制通膨，墊高融資成本降低企業投資與民間消費意願，影響終端需求，然隨升息步入尾聲，景氣展望逐漸回溫。依據經濟學人智庫(EIU)8月公布之預測顯示，2023年全球GDP成長率較7月估值上修0.1%至2.3%，其中，美國經濟溫和擴張，歐洲、日本持穩，全球製造業逐漸走出谷底。

各國鋼市上，大陸雖然房地產市場不佳，但情況控制中，加上大陸家電和新能源提振下，鋼市有撐，需求尚妥，而數量控制下，價格可望提升。越南同樣受到房地產影響，但外資投資等題材仍有撐，經濟成長率維持相當程度，鋼市雖然沒有比原先預期好，但也沒有差太多。

中鋼進一步說明，自去年下半年以來，鋼鐵產業進入周期性低谷已持續一年，現今製造業去庫存已至最後階段。近來亞洲貨幣競相走貶，新台幣匯率近3個月貶值幅度達4%以上，推升鋼廠購料成本，加上煤鐵成本高漲，致使第四季亞洲主要鋼廠紛紛提漲鋼價以合理反映成本，鋼市浮現向上契機。