《科技》TSIA年會10月27日登場 聚焦「AI」

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【時報記者林資傑台北報導】台灣半導體產業協會（TSIA）將於10月27日舉辦年會，2023年年會聚焦人工智慧（AI）主題，特邀微軟（Microsoft）2位副總裁擔任專題演嘉賓，並將舉行「生成式人工智慧與半導體」主題論壇，共同尋求台灣半導體產業永續成長契機。

TISA指出，中美貿易衝突及俄烏戰爭、兩岸局勢等地緣衝突因素，近年來持續影響全球產業發展，全球半導體產業供應鏈也面臨嚴重衝擊，挑戰較先前更嚴峻。面對現今挑戰與機會，期許在此關鍵時刻，持續為台灣半導體產業在瞬息萬變的國際環境中爭取競爭優勢。

TISA年會今年除由身為台積電(2330)資深副總的理事長侯永清開幕致詞，並邀請微軟全球雲端平台Azure雲端硬體與基礎建設副總裁芮妮（Rani Borkar）及AI平台副總裁包伊德（Eric Boyd）擔任Keynote演講嘉賓，分享「AI時代的合作：半導體產業角色變化」專題。

而「生成式人工智慧與半導體」主題論壇則由身為聯發科(2454)旗下聯發創新基地總負責人的常務理事許大山主持，並邀請微軟、輝達（NVIDIA）、聯發科、台積電、谷歌（Google）等多位產業知名專家和與會者互動，共同尋求台灣半導體產業永續成長契機。