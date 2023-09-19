陳立委｜近期指數反覆測試月線 留意三檔題材股

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台股今日以16,706點紅盤開出，盤中陷入整理，以技術線型來看，指數上方季線壓力仍大，預估短線上不易出現大多頭走勢。類股方面，電子通路、汽車、電機機械、網通族群表現較佳，而化工股、觀光餐旅類股、造紙股等則表現較為弱勢。

本周Fed會議即將登場，市場靜待聯準會利率決議，成交量持續萎縮，投資人觀望態度濃厚。市場普遍預期聯準會9月利率政策將按兵不動，但有部分投資人擔心，聯準會主席鮑爾在記者會上，將提出年底還需要升息的預測和評論，如此可能會導致經濟成長放緩。

近期指數反覆測試月線的支撐力道，操作上不可大意，選股盡量選低基期、產品訂單能見度高、下半年具有題材的個股為主，如：

1. 燿華（2367）：去年全年EPS 0.65元，上半年EPS -0.19元，前8月營收較去年同期成長 -13.19％。燿華為印刷電路板製造大廠，新產品運用雷射孔增層技術已打入國際大廠，今年更是進一步拿下車用、AI、低軌衛星等訂單，預估下半年及明年營運可望成長。

2. 中釉（1809）：去年全年EPS 0.38元，上半年EPS -0.06元，前8月營收較去年同期成長 -11.74％。中釉為陶瓷釉料為基礎的專業製造廠，近年來積極轉型 建材事業，近期拿下桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程，包成木絲水泥板工程及輕隔間及天花板工程，金額達3.77億，未來營收可望逐季成長。

3. 中航（2612）：去年全年EPS 3.88元，上半年EPS 1.13元，前8月營收較去年同期成長 -13.15％。中航為散裝貨輪運輸業，以鐵礦砂、煤炭運輸為主，近期大陸對不動產政策放利多，帶動鐵礦砂報價上漲，也出現船舶日租金罕見的大飆漲，加上巴拿馬運河乾旱造成嚴重塞港，波羅的海指數持上漲。中航總載重噸位高達210,000 DWT，未來獲利可期。

※本資料由啟發投顧分析師陳立委提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。