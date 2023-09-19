亞利桑那新州長證實 與台積討論先進封裝投資

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總統蔡英文今天（19日）下午接見美國亞利桑那州州長郝愷悌訪問團時表示，台積電在亞利桑那州鳳凰城設廠，台灣與美國透過這項合作案，共同打造更安全、更具韌性的供應鏈；蔡英文期盼，台灣和亞利桑那州創造更多互惠雙贏的發展。

郝愷悌則證實，昨天（18日）與台積電領導階層會面並交換意見，且有幸參觀廠區，見證先進科技，印象非常深刻，她也證實與台積電規劃討論先進的封裝投資相關計畫。

蔡英文下午在總統府接見美國亞利桑那州州長郝愷悌訪團並致詞表示，台積電在亞利桑那州鳳凰城設廠，台灣與美國透過這項合作案，不僅帶動了在地產業發展，也能共同打造更安全、更具韌性的供應鏈；很高興看到今年3月亞利桑那州駐台辦事處已正式成立，相信有助於雙方在各領域持續擴大合作。

蔡英文指出，這次郝愷悌率團來訪進行許多交流成果，包括見證台灣科學教育館與亞利桑那州科學中心簽署合作了解備忘錄，今天早上訪賓們也參加外貿協會主辦的「美國商機日」活動。她期待未來雙方一起繼續努力，為台灣和亞利桑那州創造更多互惠雙贏的發展。

郝愷悌致詞表示，她這次率領經貿訪問團來台，行程非常豐富，17日見證國立台灣科學教育館和亞利桑那州科學中心簽署的合作備忘錄，這個重要的、新的夥伴關係，讓彼此在科學、科技、工程、數學等領域有更深刻的知識交換，這計畫也特別專注半導體、微電子人才的培育合作。

郝愷悌說，昨天（18日）她與幾間台灣企業會面，其中包括台積電領導階層，她有幸參觀廠區，見證先進科技，印象非常深刻。她說，亞利桑那州非常自豪可以成為台積電在美國的晶片廠址，這個計畫也是兩個經濟體之間非常悠久合作的最新例證。

郝愷悌指出，亞利桑那州與台灣擁有非常強健的夥伴關係，其中也包括文化、經濟、學術、國防安全等領域的合作。她說，亞利桑那州與台灣的夥伴關係更是全世界最重要的夥伴關係之一，亞利桑那州與台灣之間的雙邊貿易總額已超過32.74億美元，這些投資對雙方人民生活深具助益，亞利桑納州政府有100％決心要繼續強化這份夥伴關係。

她在美國商機日後受訪證實，昨天拜會台積電高層，已針對台積電在美投資，及先進封裝相關計畫是否在當地落地等討論；確保台積電在先進製程和建廠過程中，獲得所需的技術性人力，並排除未來可能遇見工會等相關問題。