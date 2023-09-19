下半年電價不調整 但這些類別補漲15％

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經濟部19日下午召開今年度第二次電價審議會，討論下半年的公用售電業電價費率。討論下半年的公用售電業電價費率。經濟部宣布，鞏固民生物資的前提下，下半年電價不調整，但考量到公平性，內需消費復甦，百貨零售業、電影院與大型健身房、大型餐廳、外燴團膳等類別，將補漲去年7月凍漲的15％調幅，預計影響880戶用電數。

經濟部表示，近期受全球經濟成長趨緩致能源需求下降，國際燃料價格有下降趨勢，台電燃料成本壓力適度緩解，且依照各大機構預測，仍可預期有緩跌趨勢。台電本次預估成本較上半年預估明顯下降，相較上半年提案時的全年估算，用電需求下降至少50億度，加上燃料價格下調，售電成本有望降低約700億，加上特別預算撥補500億元，合計約1,200億元。並且最近水情明顯好轉，預估下半年至明年初，水力發電會比上半年的枯水期增加許多，也有降低成本效果。

經濟部強調，台電吸收國際燃料成本漲勢，避免國內通膨情勢，再由政府給予台電財政協助，相較國際其他國家，確實有效減緩國內通膨情況。繼2023年增資台電1,500億元及挹注特別預算500億元，於2024年總預算案已編列1,000億元預算增資台電用於建設，持續投資台電進行穩定供電的工作。由於國際通膨情況尚未完全解除，電價調整為影響物價因素之一，為利物價穩定，審議會議決本次電價不調整。

另外，這次審議會併同檢討2022年7月起凍漲及減調之行業用電情形，基本原則仍是考量弱勢、公益用戶持續維持凍漲，產業復甦的部分則是不再凍漲，恢復原有價格。經檢討結果，農漁、學校及社福團體均維持凍漲；2022年7月凍漲之高壓內需產業部分，食品、攤販集中市場因直接影響民生物價，仍維持凍漲；而百貨公司、電影院、健身房、餐飲等在今年上半年較去年同期用電量及營業額皆有成長，因此取消凍漲估計880戶。

至於2023年4月減半調整產業，由於上半年用電仍持續衰退，維持與上次相同，即高壓8.5％、低壓5％的減半調整模式；而外燴團膳業已復甦，但為避免一次調整過大，僅取消2022年15％凍漲作法，2023年的減半調漲仍維持。前述凍漲或減調的用電戶，合計約12萬戶受惠。