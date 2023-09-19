逾20年終啟動！泰豐輪胎中壢市地重畫 張善政這樣說

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

桃園市中壢泰豐輪胎廠自辦市地重劃計畫，自1998年推動以來市府終於在去年核定，面積達8.86公頃，範圍涵蓋中壢廠舊廠區，19日舉辦既有建築拆除動工，該重劃區開發完成後，市府預計可無償取得公共設施用地3.34公頃，住宅區5.52公頃，將可大幅改善都市景觀，預計2025年底至2026年間完工。

泰豐輪胎中壢廠曾在2017年1月發生大火，造成南桃園地區嚴重空氣汙染，居民長久以來期盼泰豐輪胎遷廠，讓工廠變成住宅區以及公園綠地，而早在1995年發布實施「變更中壢平鎮都市擴大修訂計畫(第二次通盤檢討)案」，桃園縣府時期曾2度著手辦理細部計畫擬定作業，但當時地主意見難以整合，期間經歷泰豐觀音廠建廠、南側鐵路地下化都市計畫變更，直至泰豐中壢廠遷廠後，桃園市府在去年11 月公告核准實施該重劃案。

市長張善政說，泰豐輪胎在中壢有非常久歷史，見證中壢的發展過程，現在這塊土地將作為住商用地會更有價值，之前泰豐輪胎在觀音設了新廠生產量能轉移，中壢舊廠市地重劃將近9公頃用地中，市府可以無償取得超過3公頃的公共設施用地，非常有價值，整起重畫案不僅泰豐輪胎、中壢居民受益是三贏局面，也是改變中壢市貌關鍵的里程碑。

立委魯明哲則說，樂見泰豐中壢廠市地重畫，有3公頃土地將變成道路、公園等，民眾都可以使用的到，把過去的工廠變成有發展的未來，但是鄰近還有一塊泰豐的工商綜合區，土地重劃20多年來遲遲未開發，只蓋了1間家樂福其餘空地雜草叢生，希望泰豐團隊也能趕緊進入實質開發。

泰豐輪胎股份有限公司董事長陳恒寬回應，目前工商綜合區可開發面積逾4公頃，會一併和重劃區一同努力串聯開發，計畫未來將建設大型購物商場。