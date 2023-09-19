八德廠281萬進口蛋待銷毀！ 桃衛生局初步調查這樣說

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進口蛋問題延燒，農業部昨公布中央畜產會冷鏈倉儲地點，桃園市共有4個倉儲，分布在八德區、蘆竹區及觀音區，其中好好物流八德廠庫存281萬顆進口蛋，全數到期待銷毀，衛生局今前往稽查，衛生局簡任技正葉潔瑩回應，今天稽查發現有巴西蛋及泰國蛋，目前都已經貼上待銷毀的標示，目前仍在詳細比對庫存數量，強調會持續稽查下游廠商，管控廠商落實銷毀作業。

據農業部資料顯示，位於八德區的好好物流八德廠，庫存數量有7806箱、數量為281萬顆，全數都已到期有待銷毀。對此業者神隱不願回應，電話也無人接聽。

葉潔瑩表示，今天衛生局會同環保局、經發局及法務局前往好好物流八德廠展開聯合稽查，現場看到的都是已經過期、放在倉庫封存的進口蛋，有包括巴西及泰國蛋，現在正在比對進出入庫的數量是否一致，是否有其他進口蛋流入市面還有待釐清。

葉潔瑩說，進口蛋的部分除了針對上游，下游也會積極查核，校園的部分也有進一步查核，確認目前都是使用國產的洗選蛋，並沒有進口蛋混入的狀況，另也強調市府相當重視食安問題。至於銷毀進口蛋所產生的費用，葉潔瑩回應，目前還在調查數量當中，後續會再向民眾詳細說明。

市議員凌濤批評，農業部對於進口蛋的稽查非常不積極，是桃園市、台中市要求農業部提供資料，才能優先於中央展開稽查，替民眾把關食品安全。食藥署說這是業者要自己負責任，這種發言非常不負責任，「如果要業者自行負責，那我們要食藥署幹嘛？要農業部的稽查幹嘛？」。

凌濤怒轟，當初請農業部提供資料，中央卻不斷推拖，主管單位原本就應該幫民眾把關，現在卻要地方政府自己執行聯合稽查，批評農業部長陳吉仲「這就是中央政府的態度嗎？」陳吉仲出面道歉也是不乾不脆，甚至還先去向執政黨做專案報告，陳吉仲此舉就是為了保官位，相信民眾都看在眼裡，完全無法接受。