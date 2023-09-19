再推無紙E化服務 台北市地政局多點增設櫃員機

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地政局近期新增多項E化便民措施，除了全國首創「E化收據輕鬆載隨時查」、「地籍異動即時通服務簡訊推播」強檔出擊外，眾所矚目的「地籍謄本櫃員機」更新增多個據點，於今(19)日特由台北地政局長陳信良親至建成地政事務所剪綵，宣布正式營運。

為解決民眾「紙本收據滿滿難整理」、「紙本收據遺失遍尋不著」之困擾，並落實無紙化政策及數位化政府之目標，台北市地政局於今年8月21日起，地政規費收據全面以電子方式開立，並建置「電子收據專屬查驗平台」，民眾只要簡單輸入查詢條件或直接掃描QR Code，即可快速查詢及下載收據影像檔、明細等資訊，隨時隨地皆可確認、驗證收據狀態。

地政局表示，台北市自2021年提供地政謄本櫃員機服務，結合「無人櫃檯」及「電子支付」，首創多元身分驗證，搭配悠遊卡付款，即可便利申領地籍謄本，有效節省臨櫃等待時間，廣受市民朋友好評，迄今核發逾1萬5千件謄本。

今年再加碼擴增據點，達到全市6個地政事務所「1所1機」之目標，方便民眾就近申領，服務更全面。建成、大安及士林地政事務所之櫃員機，並於今日正式營運。

為避免不肖人士偽冒申辦不動產登記損害民眾財產權利，內政部提供「地籍異動即時通」服務，不動產所有權人得透過該服務即時掌握產權異動狀況，台北市地政局自2023年6月16日起首創於不動產登記完畢時，以簡訊推送「地籍異動即時通服務」資訊予新取得房屋之民眾。

陳信良表示，台北市領銜與數縣市結盟，預計今年年底將與新北市、桃園市及台中市聯合重磅推出「櫃員機跨縣市聯發圖籍謄本」服務，將可含括台北市85％的申領需求。

陳信良呼籲，透過申請「地籍異動即時通服務」能有效強化不動產權利保障，民眾請勿忽略該宣導簡訊，趕緊來申請該服務，一同保障不動產產權。