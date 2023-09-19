麻辣誘胃口！麥當勞大紅袍炸雞噴爽勁、SUBWAY買堡玩抽獎

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速食看準換季錢潮推新品，以香辣調味刺激民眾秋冬味蕾轉換的新鮮感，麥當勞20日起開賣「大紅袍香麻炸鷄腿」，標榜每口都能爽勁上癮；SUBWAY則在20日起推出期間限定新品「青花椒烤雞腿堡」，鹹香麻辣顛覆過往口味，還有機會玩集點抽獎，最高可抽中小米電動滑板車1S黑色。

麥當勞「大紅袍香麻炸鷄腿」20日起至10月24日開賣，由紅花椒大紅袍結合多種香料，調製出具有香、麻、辛等多層次美味的大紅袍花椒醬，搭配麥脆鷄腿，每口咬下都能吃到濃香微麻；歡樂送同步推限量贈禮，20日起單筆消費滿350元隨餐附贈「歡樂送暖心杯墊」，四款造型「經典大麥克」、「歡聚可樂」、「人氣薯條」、「暢快雪碧」接力登場。

SUBWAY 20日起至11月28日推期間限定新品「青花椒烤雞腿堡」，炭火香烤的大塊雞腿排配上青花椒香氣，入口香麻帶勁；嗜辣的消費者可搭配橄欖油更能凸顯青花椒的辣度，而想吃辣卻又不敢吃太辣的人則建議搭配美乃滋或是鄉村醬來中和辣度，升級套餐只要178元，即可享受6吋青花椒烤雞腿堡、招牌現烤餅乾以及任一可口可樂系列飲品。另同時間買指定青花椒烤雞腿堡套餐並搭可口可樂系列飲品即可獲得一點，一點即可參加抽獎，最高可抽價值萬元小米電動滑板車及可口可樂隨行杯。