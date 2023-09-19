ETF規模逾3兆 股債組合打造穩定現金流

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今年國內ETF規模新增8,790億元，總計規模逾3兆，其中，台股ETF規模新增3,292億，高股息就占近77％，而債券ETF今年規模也大增4831.5億元，近98％都是增持美債及投資級債。今年的股債雙搭熱潮，你跟上了嗎？

指數股票型基金（ETF）上市20年，規模從新台幣35億元一路成長至今突破3兆元，幾乎每兩個股民就有一人買ETF。今年國內ETF規模新增8,790億元，其中債券型ETF規模近1.7兆元，股票型ETF規模也已破1.5兆元、且受益人數逾640萬人人數最多。

理財新時尚主持人詹璇依指出，投資人都很聰明，知道透過投資股票型ETF持續參與台股的成長，此外若選擇有配息的商品，還能獲得穩定現金流。

理財新時尚｜台灣ETF規模逾3兆 股債配打造穩定現金流

而細看股票型ETF統計資料也可發現，台股ETF今年規模增加3,292億元、受益人數逾524萬，是國人的主要購買標的，而其中，高股息ETF今年受益人數、規模分別增加89萬人、2,534億元，占了台股ETF今年新增受益人數與規模的7～8成。

統計13檔高股息中，元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）的規模均逾2,000億元，分別位居第一、第二，第三名則為今年6月初掛牌上市的復華台灣科技優息（00929），為台股首檔月配息ETF，在9月8日結算時規模近580億元，截至15日則已暴增破720億元。

而從去年以來，因為聯準會（Fed）暴力升息，創造出高利率的市場環境，也讓投資人將目光移往債券。資深財經媒體人吳佳晉分享，尤其最近因為到了升息尾端，市場充滿對降息的期待，債券ETF更為熱門，「每個人都想要得到息收又賺價差」。今年以來，債券型ETF規模增加4,831.5億元，總規模近1.7兆元，其中近98％都是增持美債及投資級債，其中投資級債今年規模增加3,127億元，總規模達1.1兆元。

吳佳晉指出，目前如以月配息來看，除了台股ETF有00929，債券也有兩檔ETF，分別為中信高評級公司債（00772B）與中信優先金融債（00773B），是初入市場的新手可以評估搭配的股債ETF。