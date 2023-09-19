《鋼鐵股》中鋼盤價續拚高 獲利成長盯這點

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【時報記者葉時安台北報導】中鋼(2002)上月公布盤價，漲幅符合預期。鋼廠仍有原物料成本高的壓力，價格尚且需要反映，中鋼今年後續盤價，跟隨國際行情走勢。法人預估，在原料價格偏高，可令鋼價有撐，但個股獲利成長動能仍待關注，出貨量能將持續留意。

中鋼上周公布今年10月內銷月盤價，6種主要大宗鋼品熱軋鋼板、熱軋鋼捲及冷軋鋼捲及電磁鋼捲等，價格全面每公噸上漲新台幣500元，價格上漲幅度符合預期的300~600元區間水準。季盤部份也上調500~1200元，漲幅符合預期。

中鋼月盤價如預期的以上漲開出，漲幅也與預估相當，主要反映原物料價格轉強及亞洲鋼廠的漲價行為。觀察原料價格，鐵礦砂價格在8月中旬以後出現明顯的上漲，價格由每公噸100美元快速上漲至目前約118美元，一個月的時間上漲約18%。目前帶動鐵礦砂價格維持強勢的主要原因為大陸鋼鐵生產量仍維持高檔，強大的生產需求為鐵礦砂價格帶來支撐，而成本的上揚將是帶動鋼價上漲的主要推手。

中鋼進一步說明，自去年下半年以來，鋼鐵產業進入周期性低谷已持續一年，現今製造業去庫存已至最後階段。近來亞洲貨幣競相走貶，新台幣匯率近3個月貶值幅度達4%以上，推升鋼廠購料成本，加上煤鐵成本高漲，致使第4季亞洲主要鋼廠紛紛提漲鋼價以合理反映成本，鋼市浮現向上契機。

法人認為，雖俄烏戰爭在今年結束的可能性已經微乎其微，但大陸鋼鐵產出量維持高水準帶動鐵礦砂價格維持強勁。預估在原料價格偏高，可令鋼價有撐，但個股獲利成長動能仍待關注，出貨量能將持續留意。

中鋼8月出貨量達101萬噸，9月出貨預估將相當，接近百萬噸出貨量；而第4季傳統旺季下，預估出貨量成長約5-10萬噸。至於今年後續盤價，中鋼說明，第4季盤價仍看國際行情走勢，不過鋼廠仍有原物料成本高的壓力，價格尚且需要反映。