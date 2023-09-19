《國際產業》不只晶圓廠 台積電先進封裝廠擬進駐亞利桑那州

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國亞利桑那州州長霍布斯 （Katie Hobbs）周二表示，該州正在與台積電(2330)就先進封裝方面的投資進行協商。

台積電現在正在亞利桑那州建造一座價值400億美元的先進晶圓廠，但從未發佈過要在美國建造先進晶片封裝廠的計畫。

先進封裝技術對AI晶片的製造至關重要。

霍布斯在一場美台供應鏈論壇場邊表示：「我們打造半導體生態系統的計畫，部分將聚焦於先進封裝上，因此我們目前就這方面正在籌備幾件事」。

近來AI晶片需求暴增，台積電已經無法滿足客戶對先進封裝服務的需求，因此正在全力衝刺產能，其中包括在台灣砸下台幣近900億元（約28.1億美元）建造新廠。

台積電在7月時表示，由於缺乏專業人力，亞利桑那工廠將延後一年至2025年才能量產，且為了解決這個問題，公司將從台灣派遣技術人員到當地協助人力培訓，此舉引發亞利桑那產業工會的高度不滿，並發起一項請願，呼籲美國國會「拒發簽證」給台積電外派至當地的台灣技術人員，稱台積電是藉機引進廉價勞工。

亞利桑那州州長霍布斯對此表示，她認為該廠應該不會再延宕，「這個項目現在進展順利，其施工速度令我印象深刻，我們正在解決問題，也認為它將如期進行」。

她並表示，周一曾與台積電高層會面，「我們討論了我們將繼續合作、他們在亞利桑那州的投資，以及我們如何繼續解決之後可能發生的任何問題」。