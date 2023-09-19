《通網股》併入遠傳前最終回 亞太電蘋果iPhone 15新機資費出爐

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【時報記者王逸芯台北報導】蘋果iPhone 15全系列新機將在本周五登台開賣，亞太電(3682)今(19)日公布5G極速升等購機方案，月付1599元/48期購機約，專案價0元就能把全新iPhone 15 128GB帶回家，再加贈CatchPlay、GtTV隨選館及KKBOX Hi-Res娛樂無限包各1個月體驗，10月31日前申辦指定資費，加碼享遠傳friDay影音暢看60天。因為亞太電確定即將在第四季併入遠傳(4904)，故此檔iPhone開賣，幾乎可以說是亞太電在蘋果iPhone的告別作。另外，亞太電明(20)日起起也將在數位門市限時祭出新申辦/攜碼388全速上網吃到飽方案，合併前再衝一波用戶數。

亞太電本次為iPhone 15全系列新機量身打造5G極速升等購機方案，搭配指定方案0元就能帶回家。申辦1,599元5G指定資費享更多，約期48期，iPhone 15專案價0元起、iPhone 15 Plus專案價3,300元起、iPhone 15 Pro專案價7,300元起、iPhone 15 Pro Max 256GB專案價15,300元，均享5G上網不限速吃到飽，並限定獨享三大影音服務，加贈CatchPlay、Gt TV隨選館及KKBOX Hi-Res各體驗一個月。

另外，亞太電也提供數位門市用戶無痛換約升級5G極速升等iPhone 15限定優惠，新申辦╱攜碼「數位門市388全新限定全速上網吃到飽單門號方案24期」者，可於9月22日至10月31日於Gt智慧生活直營門市續約升級5G極速升等iPhone 15限定資費方案，無需約上加約，合約約期重新計算，且2400元全家購物金免退回。

除蘋果iPhone相關資費外，亞太電數位門市明日起至10月31日前推出限時快閃優惠，新申辦/攜碼388全速上網吃到飽方案，約期24期，享4G不限速上網吃到飽、網外/市話免費70分鐘，加碼送2400元全家購物金，換算後合約期間內每天花費不到10元，即享有上網吃到飽的超值優惠。