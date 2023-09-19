劉烱德｜留意網通、高速傳輸介面IC兩類股

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美股昨日全面收漲，主因是iPhone 15系列熱賣，蘋果股價上漲激勵大型科技股走高，而油價站穩90美元/桶也利好能源股走升。隨著聯準會 (Fed) 9月會議倒數計時開始，市場普遍預計聯準會此次利率政策將按兵不動。先前聯準會釋出本波升息，利率可能會在 5.50% ~ 5.75% 的區間內觸頂，此離目前利率水準僅差1碼空間，雖然聯準會仍有可能再次升息，但考量未來通脹率3 ~ 4%將會是新常態，所以機構或投行估計聯準會持續再升息的機率不大，反而是選擇在更長時間內維持較高利率的可能性大。

短期影響美股，UAW罷工，勞資雙方在美東時間周五中午之前，未能取得「實質性進展」，UAW將針對福特、通用、克萊斯勒母公司 Stellantis 三大車廠進行更多罷工。緊接著還有美國政府即將再次面臨兩周內關門危機；目前最新美國聯邦債務總額首次突破33兆美元，與此同時年度利息支出有望達到1兆美元，利息很快將成為美國政府最大的開支。

台股今日開平衝高，隨後追價力道薄弱，代之而起的是賣壓再次出籠，加權指數回落至月線附近震盪，收盤指數下跌61.92點 收在當日最低16636.32點 跌破月線，成交量2,820.09億元，為價跌量縮帶短上影黑實體K，明日指數回測半年線概率高。

法人動向，外資再度賣超127.18億元，投信續挺買超37.41億元，自營商賣超65.43億元，合計三大法人賣超155.19億元。當日賣壓主要來自AI 族群，指標股接連破低，緯創、緯穎跌幅均超過2%，廣達下挫 1.5%，華星光連三日跌停，健策大跌超過 6%，唯一較強族群則是在網通。

大盤現階段仍是區間震盪格局，AI族群在未見明確止跌 (穩) 皆不宜貿然搶進，短線除網通外，可留意高速傳輸介面IC個股。

※本資料由華冠投顧分析師劉烱德提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。