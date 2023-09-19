600箱柚子堆成牆 6年送出1.6萬斤愛心柚

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直播主姚勝豐連續第6年在中秋前夕送愛到彰化家扶，今年他號召友人送出600箱柚子給彰化家扶中心，今天愛心柚塞爆彰化家扶大廳，形成一面柚子牆，讓家扶親子感受滿滿關愛。

姚勝豐這次以公司名義捐贈愛心柚200箱與鳳凰酥100顆，並號召姑姑珍香甜水果專賣店、好友香水人生黃晉旭及全豐紡公司分別捐出200箱、100箱及100箱柚子，共計約6000斤的愛心柚。

姚勝豐表示，2017年開始與彰化家扶結緣，知道中秋節許多弱勢家庭沒有柚子可以享用後，每年除了自己固定捐柚子，香水人生黃晉旭跟好友們也都紛紛響應，希望讓家扶親子在中秋佳節可以享用美味柚子。

彰化家扶主任王震光指出，感謝直播主姚勝豐自2017年捐贈白米、棉被延伸到捐贈愛心柚迄今，長期對家扶兒的關心與幫忙，謝謝所有好友們一同響應，今天的6000斤柚子真的是破了彰化家扶的紀錄，整個大廳形成柚子牆，再次感恩大家的愛心。

就讀幼兒園小班的小妮，還有1個哥哥就讀小一，領有輕度身心障礙證明，媽媽是布農族，原先在工廠擔任作業員，但幾年前車禍後，腰部與雙手留下嚴重的後遺症，時常會痠痛也不能搬取重物，工作一直不順利，而爸爸從事臨時工，收入也不穩定，她最喜歡吃柚子，「很感謝所有叔叔阿姨們的愛心」。