台美供應鏈交流！新墨西哥州長20日公開2家台企合作案

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台積電美國亞利桑那州廠建置遇在地工會挑戰，來台參與美國商機日的亞利桑那州長Katie Hobbs19日在開幕式後受訪表示，建廠進度良好，且全力協助解決相關問題，她同時證實，先進封裝是美國自建半導體生態系的重要一環，目前正努力與台積電討論中。

而在貿協美國商機日首日，新墨西哥州長Michelle Lujan Grisham更宣布此行有兩家台灣企業重大投資案，包括與和大合作案等預計20日公開。

Hobbs18日已參訪台積電廠房、水回收處理等，她強調，雙方已談及彼此的夥伴關係、亞利桑那州廠投資等，包括解決勞動力等問題；過去亞利桑那州就宣佈了幾項培養勞動力的措施，現在每天有1萬2千名建築工人在現場工作，且多數是技能熟練的亞利桑那州工人，州政府也正努力，讓每個人都坐上談判桌，來解決問題，持續讓亞利桑那州成為晶片生產的好地方，她並強調，為了解決這些問題，來台訪問就是方式之一，可藉此了解相關文化、聽取相關人士意見，進而確保擁有足夠的勞動力，讓投資順利進行。

至於新墨西哥州，台灣有哪些具有潛力的產業可以進行良好的合作；Michelle Lujan Grisham指出，在經濟合作方面沒有任何限制。但鑒於聖塔特雷莎的邊境區域，有許多公司和各州已經參與墨西哥邊境地區的經濟發展，她認為台灣在電動汽車（EV）領域是不容忽視的。

此外，新墨西哥州的太陽能排名第三、風能排名前八、地熱能排名前六，皆彰顯任何投資策略皆可確保更環保的電能，而除了電動車之外，對台灣來說，氫能也有巨大的機會，新墨西哥州駐台經濟辦事處已陸續接待不少台灣的投資企業，預計未來跨境合作機會大，且涉及數億美元的基礎設施。