為學區遷戶籍 免追繳原適用房屋重購自住房地優惠稅款

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很多家長為了學區遷戶籍，財政部指出，民眾如因未成年子女就讀或擬就讀學校訂有應設戶籍於該學區之學條件，把戶籍遷出重購房屋，且經查明該房屋實際仍作自住使用，沒有無出租、供營業或執行業務使用，得認屬未改作其他用途，原本的重購房屋退稅款可不被追回。

個人重購自住房屋、土地，經核准依所得稅法第14條之8第1項或第2項規定退還或扣抵稅額，重購的新房地於五年內若再行移轉或改作其他用途（如未設戶籍登記及居住，或出租、供營業、執行業務使用），將被追繳原退還或扣抵稅額。

但有三種例外情況，財政部表示，一是因未成年子女就讀或擬就讀學校訂有應設戶籍於該學區之入學條件；二是本人或配偶因公務派駐國外；三是原所有權人死亡，致戶籍遷出該重購房屋者，若經查明該房屋實際仍作自住使用，確無出租、供營業或執行業務使用，得認屬未改作其他用途，免追繳原退還或抵繳稅額。

舉例說明，郭小姐111年1月7日出售108年度取得之房屋及坐落基地，而申報繳納房地合一稅76萬餘元；嗣後於111年4月6日重購新房地，並將戶籍遷入及居住，申請重購自住房地而經核准退還稅額；而於112年6月20日因未成年兒子就學關係，隨同兒子遷入學區，又因郭小姐是單親媽媽，致該重購房屋無人設立戶籍。經查明，郭小姐之未成年兒子就讀於入學資格受總量管制學校，需於學區設有戶籍，郭小姐實際仍與孩子居住於該重購房屋，確無出租、供營業或執行業務使用情事，得免追繳原退還稅額。

財政部提醒，重購自住房地優惠機制係為鼓勵自住，如有上述三種例外狀況，納稅義務人可提出證明文件，經稽徵機關審核屬實，仍適用房地合一稅重購自住房地相關租稅優惠。