淡水沙崙文創園區今動工 拚2026年開幕

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由南山人壽投資27億元進駐開發的新北市淡水區「沙崙文創園區」，新北市經濟發展局今（19）日舉行文創區基地開工動土典禮，經發局長何怡明及南山人壽代表到場，祈求工程順利，預計2026年開幕，提供新的藝術遊憩空間。

經發局指出，「淡水沙崙園區暨停車場用地招商案」為新北市政府與財政部國有財產署合作開發案，文創區佔地2.55公頃，將興建地下1層及地上2層，包含演藝廳、餐廳等設施，並保留在地原有的黃槿木打造沙崙歷史綠色走廊，規劃千坪戶外親水休憩場域空間、50坪以上之水域安全警戒站。

何怡明表示，公有土地招商不僅活化土地利用，也促進地方繁榮，例如林口MITSUI OUTLET PARK、新莊國際創新園區及新莊Au捷運商城等，藉由民間企業的投入，為當地經濟注入新活力。淡水擁有豐富的文藝歷史，期盼該園區完工後，帶動地方發展，並將沙崙塑造為嶄新的「文創沙龍」。

南山人壽表示，考量地方歷史文化發展特性，沙崙文創園區以大量綠化設施打造與自然共生的舒適空間；園區除了辦理教育訓練，也提供文創表演團體及新北市學校申請使用或舉行校外教學，鼓勵民眾體驗藝文表演活動。

經發局強調，未來淡江大橋及淡北道路完工後，將串起周邊淡水滬尾藝文休閒園區、淡水老街、漁人碼頭以及北海岸青春山海線各個重要的觀光旅遊景點，進而提升新北整體觀光能量。「淡水沙崙文創Salon」預計2026年落成，盼為地方帶來更多商業動能與就業機會。