智匯保險經紀人攜手嶺東科大產學結盟 共創人才培育平台

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嶺東科技大學9月8日由陳仁龍校長帶領2位副校長、各系院長、系主任及師長拜會智匯保險經紀人股份有限公司，並簽定「菁英培訓策略結盟計畫」，建立產學共融機制、人才共享培育。

智匯保險經紀人於2019年成立，致力於培育保險專業人才，創立至今僅短短4年時間，從業人員從原本250人到目前將近4000人，人力成長率將近1600%，營業單位遍及全國各縣市，業績更是年年正向成長、卓越斐然，完全不受過去那三年的疫情影響，在保險業界儼然成為一匹不容小覷的黑馬，由此更可見智匯保經的內部教育訓練之強大及紮實。

智匯保經創辦人王怡仁董事長本身即為嶺東校友，除了進修EMBA獲得碩士學位，更持續推薦多位公司骨幹年輕成員至嶺東科技大學進修，王怡仁董事長更於嶺東科技大學50週年校慶時獲頒「傑出校友」。因此，王怡仁董事長對於本次的產學合作備加重視，希望能鼓勵公司年輕人持續精進自我，成為德學兼備的菁英人才，並也藉此回饋母校。

王怡仁董事長表示:「公司營運以人才為本，嶺東科大在學術上提供年輕學子專業知識、優良的師資及教學，滿足公司的人才需求；而智匯則能護航年輕人事業成功，實現個人成就及夢想。 智匯及嶺東各有專精，相信這次的結盟，定能替更多年輕人創造人生雙贏的機會。」

此次結盟合作不但為智匯的員工開啟一扇學識進修的大門，同時也為嶺東科技大學的畢業生提供一個具有成功氛圍的就業平台及創造自我實現的機會。 未來，嶺東科大也將陸續與智匯保經合作、提供更多在校生的實習機會，創造共學、共融的優質產學環境，實現「學習成長在嶺東、功名成就在智匯！」的最終目標。