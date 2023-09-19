台灣工具機在德國EMO 首日獲近30家國際媒體搶先採訪

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全球前三大工具機展EMO（歐洲工具機展）於今（2023）年9月18日在德國漢諾瓦展開，今年共有來自42個國家、超過1,800家參展商齊聚，其中臺灣參展商共有144家，位列第4大參展國。開展首日，由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「智慧機械海外推廣計畫」舉辦記者會暨專家論壇，以半導體、電動車及能源轉型等工具機應用發展議題為主軸，帶出臺灣堅強的研發能力與產業供應鏈優勢，暢談全球市場布局策略及智慧製造實力，吸引來自德國、荷蘭、義大利、西班牙、法國、土耳其、保加利亞、捷克、印度、新加坡、波蘭等近30家全球媒體前來採訪，包括MM、DIMA、Equipment News、MTD、TT Magazine、T+T Technika等媒體到場交流。

2022年臺灣工具機產值約39.3億美元，位居全球第七，出口金額30億美元，為全球第5大國。睽違4年EMO再次登場，外貿協會秘書長王熙蒙表示，智慧機械海外推廣計畫攜手機械公會、工具機暨零組件公會、刀具協會、一粒米機械業女性經理人聯誼會等臺灣工具機領頭單位，及產業聚落所在地臺中市政府，透過專家論壇向全球買主傳達，不論是半導體設備製造、能源轉型以及發展正盛的電動車製造，臺灣均可滿足各應用領域的需求。以半導體而言，臺灣可供應除先進製程外，相關周邊必須的設備，經過長年累月培養以及台積電等晶圓代工廠經驗，不論是直接製程或間接製程，包含東台精機、百德機械、友嘉實業、上銀科技、大銀微系統等業者皆可滿足國際需求。臺中集結眾多電動車關鍵零組件聚落，形成電動車產業鏈，知名電動車品牌特斯拉選用多家台中廠商作為供應鏈夥伴。電動車產業鏈從零組件、模組、系統整合，甚至整車，皆有相關廠商投入布局。

專家論壇進一步揭露臺灣工具機的全球市場布局策略及智慧製造能力，在供應鏈移轉趨勢下，分散市場是臺灣工具機產業必要之務，工具機零組件公會理事長陳伯佳表示，全球政經局勢不穩定，讓供應鏈管理由全球化、國際化，轉向短鏈、在地化需求發展，工具機暨零組件業者因應供應鏈重組、生產基地轉移，除了響應臺商返臺投資政策外，也開始資源重新配置並進行跨國佈局，如永進機械與TRIMILL合作強化模具、汽車、航太產業的一站式加工解決方案；友嘉併購德國MAG集團，強化車用領域及歐洲市場經營，以及東台併購法國PCI-Scemm、奧地利ANGER並進行技術合作、共享市場通路等等。臺灣機械公會監事會召集人莊大立於會中表示，機械業者必須持續升級與轉型，不論是半導體、綠能、電動車或航太產業的研發與製造，都仰賴精密機械的卓越技術與專業，而前述這些應用產業的發展，也促進了精密機械業的進步。產業間的密切合作得以彰顯臺灣製造的實力與競爭力，而企業本身也須掌握自身的核心競爭力與市場差異化。

今年EMO展當中，臺灣業者向世界展現一系列前瞻性概念產品，包括自動化結合綠色製造、智慧化精簡加工工序，以及高性能周邊智慧元件的整合應用。在專家論壇的舞臺上，強調臺灣智慧機械領域已從單一自動化設備進化為全面的智慧解決方案。

智慧機械海外推廣計畫在EMO展除了首日的記者會暨專家論壇外，陸續在19、20日有與機械公會、工具機公會合作的3場主題發表會、21、22日5場產品發表會，還有數場Happy Hour交流活動，為臺灣業者打造宣傳舞台，提升臺灣智慧機械在國際市場能見度。